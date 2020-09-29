"Динамо" розгромило "Гент" та пробилось до групи Ліги чемпіонів

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Київське "Динамо" здолало вдома бельгійський "Гент" 3:0 й вперше за останні чотири роки пробилось до групового етапу Ліги чемпіонів.

Останнього разу київські футболісти грали у цій стадії турніру у сезоні 2016/2017 років ще за керівництва Сергія Реброва.

Вдома кияни розгромили бельгійців з рахунком 3:0. Перший гол на початку гри після чудового розіграшу та ще й п'ятою забив Віталій Буяльський. Ще два голи забили з пенальті - Де Пена у першому таймі та Родрігес - у другому.

Перший матч з "Гентом" на виїзді динамівці виграли з рахунком 2:1. Голи у киян тоді забили тоді Владислав Супряга та Де Пена.

Це перший серйозний успіх нового тренера киян Мірча Луческу, який влітку очолив "Динамо".

Вболівальники клубу негативно сприйняли прихід тренера, який багато років тренував головних суперників динамівців - донецький "Шахтар". Багато з них досі не сприймають нового тренера.

Автор фото, Getty Images

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.

32 команди поділять на вісім груп. Автоматично у групі на суперників вже чекає донецький "Шахтар".

20 жовтня відбудуться перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Фінал має відбутись 29 травня у Стамбулі.