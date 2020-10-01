Динамо та Шахтар отримали суперників у Лізі чемпіонів: Ребров, Реал, Ювентус та Барселона
1 жовтня у Женеві відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Вперше з 2015 року Україну на цій стадії турніру представлятимуть одразу два клуби: донецький "Шахтар" та київське "Динамо".
Гірники потрапили туди автоматично як чемпіони країни, а динамівці пробивались через сито відбіркових раундів.
"Шахтар" потрапив до групи В.
У ній гірники зіграють з мадридським "Реалом", італійським "Інтером" та німецькою "Борусією Мюнхенбладбах".
"Динамо" Київ у групі G гратиме з туринським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем", який тренує колишній динамівець Сергій Ребров.
За правилами, команди з України та Росії не могли потрапити в одну групу, так само як і команди з однієї країни.
Показово, що обидві команди свої домашні матчі будуть проводити у Києві на "Олімпійському".
Очікується, що ігри розводитимуть, щоб одна команда грала вдома, а інша у цей тиждень на виїзді.
Відомо, що через пандемію коронавірусу поки що матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться без глядачів.
Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів зіграють 20 жовтня.
З чотирьох команд групи далі пройдуть по дві, а третє місце продовжить боротьбу у Лізі Європи.
Фінал Ліги чемпіонів має відбутись 29 травня у Стамбулі.