Динамо та Шахтар отримали суперників у Лізі чемпіонів: Ребров, Реал, Ювентус та Барселона

Автор фото, УНІАН

1 жовтня у Женеві відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Вперше з 2015 року Україну на цій стадії турніру представлятимуть одразу два клуби: донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Гірники потрапили туди автоматично як чемпіони країни, а динамівці пробивались через сито відбіркових раундів.

"Шахтар" потрапив до групи В.

У ній гірники зіграють з мадридським "Реалом", італійським "Інтером" та німецькою "Борусією Мюнхенбладбах".

"Динамо" Київ у групі G гратиме з туринським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем", який тренує колишній динамівець Сергій Ребров.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Ребров останній раз виводив "Динамо" в Лігу чемпіонів в 2016 році, а зараз зіграє проти "Динамо" з "Ференцварошем"

За правилами, команди з України та Росії не могли потрапити в одну групу, так само як і команди з однієї країни.

Показово, що обидві команди свої домашні матчі будуть проводити у Києві на "Олімпійському".

Очікується, що ігри розводитимуть, щоб одна команда грала вдома, а інша у цей тиждень на виїзді.

Відомо, що через пандемію коронавірусу поки що матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться без глядачів.

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів зіграють 20 жовтня.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, НСК "Олімпійський"

З чотирьох команд групи далі пройдуть по дві, а третє місце продовжить боротьбу у Лізі Європи.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутись 29 травня у Стамбулі.