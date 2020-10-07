Шовковський повертається. Легендарний воротар може вийти на матч з Францією

Автор фото, Олександр Шовковський

Легендарний 45-літній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський може знову зіграти за національну команду. Про це повідомила українська асоціація футболу.

Вихід Шовковського на поле може стати першим випадком в історії незалежної України, коли зіграє сам тренер команди.

Він потрапив у заявку української команди на товариський матч з Францією.

Наразі Олександр Шовковський є асистентом головного тренера, але через кризову ситуацію з коронавірусом у низки гравців збірної він може вийти на поле у якості голкіпера.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Шовковський, якого вболівальники з любов'ю називають Сашо, був легендою українського футболу 90-х та 2000-х років

Раніше у гравця збірної та донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова виявили коронавірус, після чого левова частка гравців пішли на самоізоляцію. Також позитивний тест здав інший голкіпер збірної Андрій Лунін.

"У зв'язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського", - заявили в асоціації футболу.

Там нагадали, що регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.

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Олександр Шовковський завершив кар'єру гравця у 2016 році. Він вже навіть вирішив піти у політику та балотується у Київради від партії УДАР.

Шовковський грав за "Динамо" та збірну з 1993 по 2016 роки й змушений був залишити великий спорт у тому числі через важкі травми.

Однак, як кажуть у збірній, Шовковський підтримує себе у гарній фізичній формі й проводить індивідуальні тренування.

"Тренерський штаб збірної України наголошує, що не розглядає Олександра Шовковського як обов'язкового учасника сьогоднішнього поєдинку. Вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним", - наполягають у тренерському штабі.

Автор фото, УНІАН

Також Шовковський вийде на матч у тому разі, якщо Бущан матиме негативний тест, але отримає травму під час гри.

Результати тестів на коронавірус команда отримає сьогодні о 16 годині.

Поєдинок з Францією розпочнеться о 22 годині за Києвом.

10 жовтня у рамках Ліги націй Україна вдома зіграє з Німеччиною, а 13 жовтня - з Іспанією.