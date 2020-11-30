Болід розірвало у вогні. Яке "диво" врятувало пілота F-1 Грожана
Пілот Формули-1 Ромен Грожан з команди Haas - у лікарні з опіками після жахливої вогняної аварії на Гран-прі Бахрейну.
Болід Haas пробив бар'єр, розірвався навпіл і спалахнув на першому колі перегонів.
Автомобіль Грожана врізався боком у сталевий бар'єр, водія могло розірвати. Скоріше за все, його врятував спеціальний пристрій захисту голови, який Ф-1 запровадила 2018 року.
А від полум'я його захистив спеціальний костюм, який обов'язковий для Ф-1.
На кадрах видно, як пілот виходить просто з вогняного пекла. Але у нього опіки на спині та руках, які не несуть загрози життю.
"Це диво, що він живий", - сказав чемпіон світу 1996 року британець Деймон Хілл, який був товаришем по команді Айртона Сенни на Гран-прі Сан-Марино в 1994 році, коли триразовий чемпіон загинув.
Водій медичного автомобіля Алан ван дер Мерве сказав: "Це було великим сюрпризом і для нас, ми ніколи не бачили такої потужної пожежі за 12 років. Ромен почав сам виходити з машини, що було досить несподіваним після такої аварії. Великим полегшенням було побачити, що з ним все добре".
Директор Формули 1 Росс Браун заявив, що система halo - триступеневий титановий захист голови водія, запроваджений у 2018 році, імовірно, врятував французу життя.
"Безсумнівно, ми маємо зробити глибокий аналіз подій, що відбулися, тому що була низка речей, що не повинна була статися", - сказав Браун в коментарі Sky Sports.
"Немає сумнівів, що саме halo врятував цей день і врятував Ромена", - додав він.
Грожан втратив контроль над своїм автомобілем після зіткнення з болідом Даніїла Квята на третьому повороті першого кола.
"Я хотів би подякувати усім маршалам. Вони зробили фантастичну роботу, щоб якомога швидше відвести його від вогню. Це було було неймовірно - те, що вони зробили", - заявив керівник команди Haas Гюнтер Штайнер.
"Це було жахливо, коли я побачив відео, я був шокований", - сказав французький водій П'єр Гаслі.
"Аварія виглядала по-справжньому страшно, але я навіть не здогадувався, що машина Формули 1 може розбитись таким чином. Halo справді виявився ефективним пристроєм", - додав він.