Болід розірвало у вогні. Яке "диво" врятувало пілота F-1 Грожана

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ромен Грожан дивом лишився живим

Пілот Формули-1 Ромен Грожан з команди Haas - у лікарні з опіками після жахливої вогняної аварії на Гран-прі Бахрейну.

Болід Haas пробив бар'єр, розірвався навпіл і спалахнув на першому колі перегонів.

Автомобіль Грожана врізався боком у сталевий бар'єр, водія могло розірвати. Скоріше за все, його врятував спеціальний пристрій захисту голови, який Ф-1 запровадила 2018 року.

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А від полум'я його захистив спеціальний костюм, який обов'язковий для Ф-1.

На кадрах видно, як пілот виходить просто з вогняного пекла. Але у нього опіки на спині та руках, які не несуть загрози життю.

"Це диво, що він живий", - сказав чемпіон світу 1996 року британець Деймон Хілл, який був товаришем по команді Айртона Сенни на Гран-прі Сан-Марино в 1994 році, коли триразовий чемпіон загинув.

Водій медичного автомобіля Алан ван дер Мерве сказав: "Це було великим сюрпризом і для нас, ми ніколи не бачили такої потужної пожежі за 12 років. Ромен почав сам виходити з машини, що було досить несподіваним після такої аварії. Великим полегшенням було побачити, що з ним все добре".

Директор Формули 1 Росс Браун заявив, що система halo - триступеневий титановий захист голови водія, запроваджений у 2018 році, імовірно, врятував французу життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захисна система голови halo під час тестування Роменом Грожаном в 2018 році. Це врятувало йому життя

"Безсумнівно, ми маємо зробити глибокий аналіз подій, що відбулися, тому що була низка речей, що не повинна була статися", - сказав Браун в коментарі Sky Sports.

"Немає сумнівів, що саме halo врятував цей день і врятував Ромена", - додав він.

Грожан втратив контроль над своїм автомобілем після зіткнення з болідом Даніїла Квята на третьому повороті першого кола.

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"Я хотів би подякувати усім маршалам. Вони зробили фантастичну роботу, щоб якомога швидше відвести його від вогню. Це було було неймовірно - те, що вони зробили", - заявив керівник команди Haas Гюнтер Штайнер.

Автор фото, Hamad I Mohamed / Pool / EPA Підпис до фото, Маршали забирають рештки авто

"Це було жахливо, коли я побачив відео, я був шокований", - сказав французький водій П'єр Гаслі.

"Аварія виглядала по-справжньому страшно, але я навіть не здогадувався, що машина Формули 1 може розбитись таким чином. Halo справді виявився ефективним пристроєм", - додав він.

Автор фото, Hamad I Mohamed / Pool / EPA Підпис до фото, Гражан отримав опіки, але вижив