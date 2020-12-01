Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал у Лізі чемпіонів

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Донецький "Шахтар" вдруге поспіль у розіграші групового етапу Ліги чемпіонів переміг чемпіона Іспанії мадридський "Реал".

На домашньому стадіоні у Києві гірники перемогли з рахунком 2:0. На виїзді у жовтні "Шахтар" виграв 2:3.

Перший гол у домашньому матчі в другому таймі забив Дентіньйо на 56-й хвилині, а подвоїв перевагу Соломон на 82-й.

Іспанці атакували до кінця матчу, але гірники не дали їм забити. Загалом іспанці переважали у грі весь матч, але не змогли нічого зробити біля воріт Трубіна.

"Шахтар" у цьому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів виступає у групі В.

У ній гірники грають з мадридським "Реалом", італійським "Інтером" та німецькою "Борусією Менхенгладбах".

Раніше "Шахтар" двічі розгромно програв "Борусії" - 6:0 та 4:0. Також зіграв унічию з "Інтером" та один раз переміг "Реал".

Наразі після домашньої перемоги над "Реалом" "Шахтар" вийшов на друге місце у групі з 7 очками. Стільки ж має "Реал", а лідером є "Борусія" з 8 очками.

Автор фото, Getty Images

"Інтер", з яким "Шахтар" гратиме в останньому турі, поки що має 2 пункти. Проте сьогодні ввечері "Інтер" ще зіграє з "Борусією".

Перше та друге місце у групі дає право продовжити виступи у Лізі чемпіонів у плей-офф, а третє - у Лізі Європи.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Домашні матчі "Шахтар" проводитиме у Києві на "НСК" Олімпійський

У нинішньому сезоні вперше з 2015 року Україну в груповому етапі ЛЧ представляють одразу два клуби: донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Обидві команди свої домашні матчі проводять у Києві на "Олімпійському".

Ігри розводять, щоб одна команда грала вдома, а інша у цей тиждень на виїзді.