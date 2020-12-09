"Інтер"-"Шахтар". Нічия, яка виводить український клуб у Лігу Європи

Автор фото, Getty Images

"Шахтар" у дуже нервовій грі проти італійського "Інтера" на виїзді зміг зберегти неприступними свої ворота - 0:0.

Так він гарантував собі вихід у Лігу Європу наступної весни.

В іншій зустрічі в групі B "Реал" переміг "Борусію" з Менхенгладбаха.

Таким чином чемпіон України набрав однакову кількість очок з німецькою командою, але за рахунок очних зустрічей ("Шахтар" двічі програв) далі в Лізі Чемпіонів йде "Борусія".

Українська команда займає третє місце у дуже важкій групі, яке виводить її у Лігу Європи.

Суперпринциповий матч

Перед початком гри всі команди в групі мали шанси як пройти далі у Лізі чемпіонів, так і посісти третє місце й потрапити у Лігу Європи, або й зовсім опинитися на останній сходинці й залишитися без єврокубкової весни.

Тому матч був надпринциповим як для "Шахтаря", так і "Інтера".

Італійці взагалі посідали останнє місце й були налаштовані змінити ситуацію.

Гра на нервах

"Інтер" прогнозовано домінував від самого початку й вже на 7-й хвилині нападник "інтерістів" Лаутаро Мартінес мав забивати, але м'яч влучив у перекладину.

Згодом "Шахтар" відповів на це дальнім ударом Коваленка - дуже неточно.

"Інтер" продовжував атакувати, утім відкрити рахунок у першому таймі так і не зміг.

Хід гри не змінився й у другій частині: італійці безрезультативно атакували, "гірники" так само безрезультативно намагалися контратакувати.

Водночас воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін зробив кілька сейвів після небезпечних ударів Лукаку. Українського гокіпера згодом багато хто назве кращим гравцем матчу.

А на 63-й хвилині міг забивати чемпіон України - четверо його гравців виходили на трьох захисників італійців, утім Тете вирішив пробити здалеку й голкіпер "Інтера" відбив м'яч, а Майкон на добиванні пробив вище.

Нервова гра тривала до останніх хвилин й "Інтер" постійно атакував та бив по воротах, але українському клубу вдавалося відбиватися.

Однак захист "гірників" зміг вистояти попри те, що арбітр додав більше семи хвили до основного часу - 0:0.

Таким чином далі з групи B йдуть "Реал" та "Борусія", "Шахтар" посідає третє місце і виходить у Лігу Європи, а міланський "Інтер" -на останньому місці й вилітає з єврокубків.