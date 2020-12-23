Мессі побив рекорд Пеле усіх часів

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Аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі побив історичний рекорд Пеле за кількістю забитих голів, який тримався 47 років.

У грі іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда аргентинець зміг відзначитися у другому таймі й забив свій 644-й гол, що перевершило здобуток бразильця.

Бразильський нападник Пеле, якого вважають найкращим футболістом усіх часів, свої 643 голи забив за 19 сезонів з 1956 по 1974 рік у складі рідної для себе команди "Сантос".

Мессі ж для рекорду знадобилося 15 років - вперше за "Барсу" він відзначився у 2005 році.

Мессі вже є рекордсменом "Барселони" за забитими голами, чемпіонату Іспанії - за забитими голами протягом одного сезону, а також за голами взагалі.

А у 2014 році він ще й встановив рекорд результативності у Лізі чемпіонів.

У кінці року у Ліонеля Мессі закінчується контракт з "Барселоною" й він може розпочати переговори про перехід в інший клуб.