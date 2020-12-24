Артем Мілевський повертається. Де він тепер гратиме

Автор фото, instagram.com/timi1010

Легендарний нападник київського "Динамо" та збірної України (у минулому) Артем Мілевський повертається в український футбол після семи років виступів за кордоном.

Відтепер він гратиме за закарпатський клуб "Минай", що виступає в українській Прем'єр-лізі.

Кадри з офіційного представлення Мілевського у новій команді опублікував друг і агент футболіста Олександр Панков.

Артем Мілевський перейшов у закарпатську команду як вільний агент.

Автор фото, ФК "Минай"

Його контракт розраховано на півтора року, гратиме він знову під десятим номером.

До цього Мілевський три роки виступав у Білорусі за брестське "Динамо", де він був одним з лідерів та зміг виграти чемпіонат, кубок і тричі - суперкубок країни.

Також колишній "динамівець" встиг пограти у Росії за "Тосно", у Румунії за "Конкордію", у Хорватії за "Спліт" та в Туреччині за "Газіантепсор".

Автор фото, instagram.com/timi1010 Підпис до фото, Артем Мілевський та Олександр Алієв - легенди українського футболу періоду 2000-х

Але відомим Артем Мілевський став у київському "Динамо", з яким він кілька разів вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок України, ставав найкращим бомбардиром, а також виступав у Лізі чемпіонів (де забивав, наприклад, московському "Спартаку").

Також Мілевський грав і забивав у фінальній частині Чемпіонату світу з футболу у 2006 році.

Однак у 2013 році через конфлікт з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом пішов з команди.

Артем Мілевський неодноразово заявляв, що не хотів би повертатися в український чемпіонат, щоб не грати проти рідного клубу, але "все може бути".

"Минай" - клуб закарпатських митників

Автор фото, ФК "Минай" Підпис до фото, "Минай" - дебютант вищої ліги українського чемпіонату

"Минай" - молодий футбольний клуб, утворений лише у 2015 році.

"Як розповів ветеран команди Костянтин Багрій, ідея (створити) виникла у нього разом з Євгеном Плавайком. Мова йшла про те, аби створити команду працівників митниці для участі в чемпіонаті Ужгорода", - говориться на сайті команди.

А назву клубу пояснюють так: "Справа у тому, що основна група інвесторів/засновників проєкту саме з села Минай Ужгородського району".

Домашні ігри команда грає на "Минай-Арені" у згаданому селі.

З цього року клуб грає у Прем'єр-лізі, де зараз посідає 11 місце.