Артем Мілевський повертається. Де він тепер гратиме
Легендарний нападник київського "Динамо" та збірної України (у минулому) Артем Мілевський повертається в український футбол після семи років виступів за кордоном.
Відтепер він гратиме за закарпатський клуб "Минай", що виступає в українській Прем'єр-лізі.
Кадри з офіційного представлення Мілевського у новій команді опублікував друг і агент футболіста Олександр Панков.
Артем Мілевський перейшов у закарпатську команду як вільний агент.
Його контракт розраховано на півтора року, гратиме він знову під десятим номером.
До цього Мілевський три роки виступав у Білорусі за брестське "Динамо", де він був одним з лідерів та зміг виграти чемпіонат, кубок і тричі - суперкубок країни.
Також колишній "динамівець" встиг пограти у Росії за "Тосно", у Румунії за "Конкордію", у Хорватії за "Спліт" та в Туреччині за "Газіантепсор".
Але відомим Артем Мілевський став у київському "Динамо", з яким він кілька разів вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок України, ставав найкращим бомбардиром, а також виступав у Лізі чемпіонів (де забивав, наприклад, московському "Спартаку").
Також Мілевський грав і забивав у фінальній частині Чемпіонату світу з футболу у 2006 році.
Однак у 2013 році через конфлікт з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом пішов з команди.
Артем Мілевський неодноразово заявляв, що не хотів би повертатися в український чемпіонат, щоб не грати проти рідного клубу, але "все може бути".
"Минай" - клуб закарпатських митників
"Минай" - молодий футбольний клуб, утворений лише у 2015 році.
"Як розповів ветеран команди Костянтин Багрій, ідея (створити) виникла у нього разом з Євгеном Плавайком. Мова йшла про те, аби створити команду працівників митниці для участі в чемпіонаті Ужгорода", - говориться на сайті команди.
А назву клубу пояснюють так: "Справа у тому, що основна група інвесторів/засновників проєкту саме з села Минай Ужгородського району".
Домашні ігри команда грає на "Минай-Арені" у згаданому селі.
З цього року клуб грає у Прем'єр-лізі, де зараз посідає 11 місце.