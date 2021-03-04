Агробізнес. Що відомо про команду хлібзаводу, яка "закопала" Шахтар

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

Автор фото, ФК "Шахтар" Підпис до фото, Гравці "Агробізнесу" (у жовтому) змогли створити сенсацію в Кубку України

Команда "Агробізнес" з провінційного містечка Волочиськ сенсаційно здолала чемпіона "Шахтар" в кубку України та виборола перепустку у півфінал.

Таких епічних перемог в історії футболу Хмельницької області ще не було.

"Шахтар" на правах фаворита домінував на полі всю гру й навіть заробив пенальті, але чемпіонам це не допомогло - "агробізнесмени" з Волочиська вистояли, а на 96-й хвилині у доданому таймі забили.

1:0 на користь хмельницького футболу й "Шахтар" відпочиває перед "Ромою" у Лізі Європи.

Що ж відомо про "Агробізнес", який вже 21 квітня зіграє у півфіналі з київським "Динамо".

Вже не райцентр

Автор фото, volochyska-gromada.gov.ua Підпис до фото, День прапора у Волочиську

Волочиськ - невеличке місто на мальовничій річці Збруч у Хмельницькій області біля межі з Тернопільщиною.

Назва походить від "волока" - тут колись проходив судноплавний шлях з півночі до Чорного моря, але по болотистих місцевих заплавах торговцям доводилося свої човни "волочити".

Човен з річкою навіть потрапив на герб міста, як і волинський хрест.

Автор фото, Міська рада Волочиськ

Зараз у місті та навколишніх селах живе трохи більше 30 тис. людей. Але з минулого року це вже не районний центр.

До 1939 року Волочиськ був краєм радянської України - з іншого боку Збруча лежить Підволочиськ - це вже була міжвоєнна Польща.

Футболісти з навколишніх сіл

Місто мало свою футбольну команду "Збруч", яка звитяжно перемагала на чемпіонатах Хмельницької області - востаннє у 2015 році. Але в тому ж 2015 році її розформували.

Тоді у спорт включився місцевий бізнес.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Засновник команди "Агробізнес" Олег Собуцький (праворуч) з легендою київського "Динамо" Анатолієм Дем'яненком. Окрім професійного футболу він також підтримує змагання серед ветеранів війни на Донабсі

У місті діє хлібний у прямому сенсі слова бізнес - виробництво хлібобулочних виробів, яке розрослося з двох млинів до кількох хлібокомбінатів.

Фірму "Агробізнес" на початку 2000-х в одному з навколишніх сіл заснував місцевий бізнесмен Олег Собуцький й зараз її хліб можна зустріти у супермаркетах по всій Україні.

У 2015 році Собуцький вирішив створити нову команду замість спочилого "Збруча". Він зібрав місцевих футболістів під керівництвом ексгравця "Карпат" і "Волині", уродженця Волочиська Андрія Донця.

Автор фото, fcab.com.ua Підпис до фото, Спільне фото після фіналу чемпіонату України серед аматорів 2016 року за участі команд "Агробізнес" (Волочиськ) та "Балкани "(Зоря). "Агробізнес" тоді поступився

Команду назвали без зайвих вигадок, як і хлібну фірму - "Агробізнес".

З перших років вона почала вигравати на аматорських змаганнях, а у 2017 році отримала професійний статус й почала виступати у Другій лізі, яку одразу ж і виграла.

Зараз "Агробізнес" виступає у Першій лізі й має непогані шанси пройти в еліту українського футболу - станом на початок березня клуб з Волочиська займає перше місце.

Як розповідав Олег Собуцький ще у 2016 році, "Агробізнес" робить ставку на місцевих футболістів з Волочиська та навколишніх сіл, багатьох з яких вболівальники знають особисто.

"Згідно з обраною стратегією розвитку, команда щонайменше на 65% формується з місцевих виконавців. На фінал до Умані (Тоді "Агробізнес" вийшов у фінал чемпіонату України серед аматорів. - Ред.) приїхали мешканці Волочиська та району. Вони чудово знають команду, особисто гравців, тож із подвійним натхненням підтримують "Агробізнес", - пояснював Собуцький в інтерв'ю сайту "UA Футбол".

Сам Олег Собуцький, якого з 2017 року обрали віцепрезидентом Федерації футболу України, не так давно потрапив у скандал.

Влітку 2020 року суддя Іванов, який працював на програному "Агробізнесом" матчі проти "Минаю", заявив, що Собуцький його побив у суддівський кімнаті стадіону Волочиська. Рефері навіть зняв побої і написав заяву в поліцію.

У підсумку президента "Агробізнесу" довічно дискваліфікували.

Він все заперечував і припускав, що суддя міг побитися з кимось у ресторані: "Можливо, все відбулося в ресторані або по дорозі. Є ж інформація, що вони були в ресторані. Сьогодні-завтра поговоримо з людьми, запитаємо, можливо, там щось сталося".

Олег Собуцький подавав апеляцію, але програв.

Автор фото, fcab.com.ua Підпис до фото, Тренер Олександр Чижевський

Зараз "Агаробізнес" зібрав трохи більше чужих футболістів, є навіть один легіонер з Іспанії (але проти "Шахтаря" він не грав). А тренує її інший вихідець з "Карпат" Олександр Чижевський, минулого року його визнали кращим тренером Першої ліги.

Преміальні на автобусі

Перемога над "Шахтарем" стала справжньою подією для маленького містечка.

"Це не просто супер емоційний матч, а історичний! Дякую ФК "Агробізнес", Олександру Чижевському та всім хлопцям! Сьогодні ви довели, що нічого неймовірного не буває, головне бажання!" - пише один з користувачів групи "Підслухано у Волочиську".

Автор фото, Професійна футбольна ліга Підпис до фото, "Агробізнес" після перемоги над "Шахтарем"

"Ви найкращі! Ви непереможні! Слава футболістам "Агробізнесу"! Слава Олегу Михайловичу Собуцькому! Кубок має бути в рідному місті Волочиськ!" - амбіційно відповідає одна з коментаторок.

Сам згаданий Собуцький каже, що на гравців очікує винагорода: "Преміальні, звичайно ж, будуть і я, як завжди, везу їх особисто на автобусі в Волочиськ".

Тепер у півфіналі "Агробізнес" спробує повторити сенсацію з київським "Динамо". Наразі відомо, що швидше за все "Динамо" не буде грати у Волочиську, а скоріше у Львові чи Тернополі.