Агробізнес. Що відомо про команду хлібзаводу, яка "закопала" Шахтар
- В'ячеслав Шрамович
- ВВС News Україна
Команда "Агробізнес" з провінційного містечка Волочиськ сенсаційно здолала чемпіона "Шахтар" в кубку України та виборола перепустку у півфінал.
Таких епічних перемог в історії футболу Хмельницької області ще не було.
"Шахтар" на правах фаворита домінував на полі всю гру й навіть заробив пенальті, але чемпіонам це не допомогло - "агробізнесмени" з Волочиська вистояли, а на 96-й хвилині у доданому таймі забили.
1:0 на користь хмельницького футболу й "Шахтар" відпочиває перед "Ромою" у Лізі Європи.
Що ж відомо про "Агробізнес", який вже 21 квітня зіграє у півфіналі з київським "Динамо".
Вже не райцентр
Волочиськ - невеличке місто на мальовничій річці Збруч у Хмельницькій області біля межі з Тернопільщиною.
Назва походить від "волока" - тут колись проходив судноплавний шлях з півночі до Чорного моря, але по болотистих місцевих заплавах торговцям доводилося свої човни "волочити".
Човен з річкою навіть потрапив на герб міста, як і волинський хрест.
Зараз у місті та навколишніх селах живе трохи більше 30 тис. людей. Але з минулого року це вже не районний центр.
До 1939 року Волочиськ був краєм радянської України - з іншого боку Збруча лежить Підволочиськ - це вже була міжвоєнна Польща.
Футболісти з навколишніх сіл
Місто мало свою футбольну команду "Збруч", яка звитяжно перемагала на чемпіонатах Хмельницької області - востаннє у 2015 році. Але в тому ж 2015 році її розформували.
Тоді у спорт включився місцевий бізнес.
У місті діє хлібний у прямому сенсі слова бізнес - виробництво хлібобулочних виробів, яке розрослося з двох млинів до кількох хлібокомбінатів.
Фірму "Агробізнес" на початку 2000-х в одному з навколишніх сіл заснував місцевий бізнесмен Олег Собуцький й зараз її хліб можна зустріти у супермаркетах по всій Україні.
У 2015 році Собуцький вирішив створити нову команду замість спочилого "Збруча". Він зібрав місцевих футболістів під керівництвом ексгравця "Карпат" і "Волині", уродженця Волочиська Андрія Донця.
Команду назвали без зайвих вигадок, як і хлібну фірму - "Агробізнес".
З перших років вона почала вигравати на аматорських змаганнях, а у 2017 році отримала професійний статус й почала виступати у Другій лізі, яку одразу ж і виграла.
Зараз "Агробізнес" виступає у Першій лізі й має непогані шанси пройти в еліту українського футболу - станом на початок березня клуб з Волочиська займає перше місце.
Як розповідав Олег Собуцький ще у 2016 році, "Агробізнес" робить ставку на місцевих футболістів з Волочиська та навколишніх сіл, багатьох з яких вболівальники знають особисто.
"Згідно з обраною стратегією розвитку, команда щонайменше на 65% формується з місцевих виконавців. На фінал до Умані (Тоді "Агробізнес" вийшов у фінал чемпіонату України серед аматорів. - Ред.) приїхали мешканці Волочиська та району. Вони чудово знають команду, особисто гравців, тож із подвійним натхненням підтримують "Агробізнес", - пояснював Собуцький в інтерв'ю сайту "UA Футбол".
Сам Олег Собуцький, якого з 2017 року обрали віцепрезидентом Федерації футболу України, не так давно потрапив у скандал.
Влітку 2020 року суддя Іванов, який працював на програному "Агробізнесом" матчі проти "Минаю", заявив, що Собуцький його побив у суддівський кімнаті стадіону Волочиська. Рефері навіть зняв побої і написав заяву в поліцію.
У підсумку президента "Агробізнесу" довічно дискваліфікували.
Він все заперечував і припускав, що суддя міг побитися з кимось у ресторані: "Можливо, все відбулося в ресторані або по дорозі. Є ж інформація, що вони були в ресторані. Сьогодні-завтра поговоримо з людьми, запитаємо, можливо, там щось сталося".
Олег Собуцький подавав апеляцію, але програв.
Зараз "Агаробізнес" зібрав трохи більше чужих футболістів, є навіть один легіонер з Іспанії (але проти "Шахтаря" він не грав). А тренує її інший вихідець з "Карпат" Олександр Чижевський, минулого року його визнали кращим тренером Першої ліги.
Преміальні на автобусі
Перемога над "Шахтарем" стала справжньою подією для маленького містечка.
"Це не просто супер емоційний матч, а історичний! Дякую ФК "Агробізнес", Олександру Чижевському та всім хлопцям! Сьогодні ви довели, що нічого неймовірного не буває, головне бажання!" - пише один з користувачів групи "Підслухано у Волочиську".
"Ви найкращі! Ви непереможні! Слава футболістам "Агробізнесу"! Слава Олегу Михайловичу Собуцькому! Кубок має бути в рідному місті Волочиськ!" - амбіційно відповідає одна з коментаторок.
Сам згаданий Собуцький каже, що на гравців очікує винагорода: "Преміальні, звичайно ж, будуть і я, як завжди, везу їх особисто на автобусі в Волочиськ".
Тепер у півфіналі "Агробізнес" спробує повторити сенсацію з київським "Динамо". Наразі відомо, що швидше за все "Динамо" не буде грати у Волочиську, а скоріше у Львові чи Тернополі.