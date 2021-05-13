Динамо Київ - Зоря: "динамівці" виграли Кубок України і золотий дубль

1 година тому

Автор фото, Динамо (Київ)

Київське "Динамо" у кубковому фіналі перемогло "Зору" з рахунком 1:0. Так команда зробила "золотий дубль" цього сезону - виграла Прем'єр лігу та Кубок України.

Це 13-й виграний кубок в історії "динамівців".

Раніше "Динамо" у 16-й раз виграло чемпіонат, що є рекордом для України.

Кубковий фінал пройшов у рівні боротьбі, моменти мали обидві команди, але основний час завершився унічию 0:0.

"Динамо" змогло забити на початку першого овертайму. Киянам вдалася контратака, яку завершив голом Циганков.

Він же міг зняти всі питання щодо головного тріумфатора сезону 2020/2021, коли за кілька хвилин призначили пенальті в ворота "Зорі".

Але удар Циганкова потягнув голкіпер "Зорі" Нікола Васіль.

У підсумку "Динамо" довело фінал до перемоги - 1:0.

"Золотий дубль" для "Динамо" і Луческу

Автор фото, fcdynamo.kiev.ua

Востаннє "Динамо" робило "золотий дубль" шість років тому - ще у 2015 році, коли команду тренував Сергій Ребров.

А Мірча Луческу одночасно вигравав кубок і золоті медалі чемпіонату у 2013 році з "Шахтарем" (пізніше "гірники" робили "дубль" вже без румунського тренера).

Зараз йому вдалося зробити "золотий дубль" вже у першому своєму сезоні в "Динамо", попри те, що частина фанатів киян виступали і виступають проти його призначення.

А на початку сезону 2020/2021 Мірча Луческу ще й виграв з "динамівцями" Суперкубок України.