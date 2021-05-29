Фінал Ліги чемпіонів. Українець Зінченко з "Манчестер Сіті" програв "Челсі"

12 хвилин(и) тому

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В англійському фіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" з українцем Олександром Зінченком програв лондонському "Челсі" з рахунком 0:1.

Перед цим півзахисник збірної України у цьому сезоні вже став чемпіоном Англії у складі "МанСіті" та виграв Кубок Ліги.

Але з Лігою чемпіонів не склалося.

"Манчестер Сіті" вперше вийшов до фіналу турніру та вважався його фаворитом, але "Челсі" зміг завоювати ініціативу.

У першій частині гри "сині" більше атакували й міг забивати Тімо Вернер, але кільки разів зіграв невдало.

А на 42 хвилині після грубої помилки захисту "Манчестер Сіті" нападник "аристократів" Кай Хаверц обіграв голкіпера "містян" Едерсона та відкрив рахунок на користь "Челсі".

Олександр Зінченко не встиг завадити Хаверцу, хоча головної помилки у цьому епізоду припустився інший гравець "Сіті" Джон Стоунз.

У другому таймі через травму "Манчестер Сіті" втратив свого капітана та ключового гравця Кевіна де Брюйне.

Пізніше Пулішич міг подвоїти перевагу "Челсі", але не влучив у вільний кут воріт "МанСіті".

Рефері додав 7 хвилин до основного часу і на останній хвилині Марез міг врятувати "Манчестер Сіті", але не влучив.

У підсумку "Челсі" переміг "МанСіті" - 1:0.

Олександр Зінченко став третім українцем, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, після Андрія Шевченка з "Міланом" та Анатолієм Тимощуком з "Баварією". Шевченко та Тимощук свої фінали виграли.

Фінал цієї Ліги чемпіонів мав пройти у Стамбулі, але через спалах коронавірусу у Туреччині його вирішили перенести у Португалію до Порту.