Україна-Нідерланди: українці у першій грі на Євро-2020 програли 2:3

24 хвилин(и) тому

Автор фото, UEFA EURO 2020 Підпис до фото, Україна дебютувала на Євро-2020

Збірна України з футболу у першому турі Євро-2020 проти Нідерландів поступилася 2:3, але змогла при цьому відіграти два м'ячі.

Поки що це найбільш результативна гра всього турніру.

Українці пішли уперед вже на перших хвилинах гри, але ледь не пропустили контратаку після помилки Олександра Зінченка.

А на 13-й хвилині тренеру України Андрію Шевченку довелося робити ранню заміну - ушкодження отримав Олександр Зубков і замість нього на полі з'явився Марлос. Наскільки серйозна травма в українського нападника "Ференцвароша" невідомо.

Загалом же у першому таймі атакували обидві команди, свої моменти мав Андрій Ярмоленко.

Автор фото, UEFA EURO 2020 Підпис до фото, Сейви Бущана у першому таймі - воротар рятував кілька разів

Але загальна ігрова перевага була все ж за "помаранчевими" і воротар українців Георгій Бущан зробив кілька вражаючих сейвів.

Але на початку другого тайму Нідерланди змогли провести вдалу атаку і на 52-й хвилині Вейналдум пробив Бущана після помилки українського захисту та невдалого перехоплення голкіпера.

Автор фото, UEFA EURO 2020 Підпис до фото, Вейналдум відкриває рахунок

А за кілька хвилин нідерландці забили вдруге - відзначився Верхорст.

Українці апелювали до арбітра через падіння Миколенка, але рефері після перегляду відеоповтору залишив взяття воріт - 2:0.

Камбек України

Автор фото, UEFA EURO 2020

Після другого голу нідерландців гра заспокоїлася.

Але на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко дальнім обвідним ударом зміг скоротити відставання. На

А за чотири хвилини Роман Яремчук поборовся під час подачі зі штрафного і зрівняв рахунок - 2:2.

Автор фото, UEFA EURO 2020 Підпис до фото, Гол Яремчука - 2:2

Однак на 85-й хвилині Нідерланди змогли забити забити втретє: Дамфріс зміг переправити м'яч головою після штрафного - 3:2 на користь фактичних господарів.

Україна змогла влаштувати фінальний штурм, але зрівняти рахунок знову не вдалося.

Команди грали на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі - столиця Нідерландів стала одним міст, де проходить турнір.

Вперше в історії Євро його ігри відбуваються одразу в десяти країнах: Рим (Італія), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Данія), Санкт-Петербург (Росія), Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія) , Будапешт (Угорщина), Мюнхен (Німеччина), Севілья (Іспанія), Лондон і Глазго (Велика Британія).

А фінал пройде 11 липня на "Уемблі" в Лондоні.