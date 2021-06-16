Євро 2020: люди потрапили в лікарню через парашутний протест на грі Франція-Німеччина

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Кілька людей доправили до лікарні через травми, отримані через протестувальника, який стрибнув з парашутом на стадіон під час гри Франції з Німеччиною.

Керівний орган європейського футболу УЄФА заявив, що через цей "необдуманий та небезпечний" вчинок будуть вжиті відповідні заходи.

Парашутист заплутався в дротах, на яких кріпилася камера на стадіоні, внаслідок чого на поле та трибуни впали уламки.

Чоловік приземлився на полі, йому надали медичну допомогу, а потім вивели охоронці.

На його парашуті були написані слова "Позбудьтеся нафти! Грінпіс".

Головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму довелось ухилятися від великого шматка обладнання, який падав на нього.

Відповідальність за інцидент взяла на себе екологічна організація "Грінпіс". У своїй заяві вона вибачилася перед постраждалими, звинувативши "технічні труднощі" в тому, що парашутист ненавмисно приземлився на полі.

Представник "Грінпісу" Бенджамін Стефан заявив, що вони планували пролетіти над стадіоном і випустити повідомлення для німецького виробника автомобілів Volkswagen із закликом "робити більше для захисту клімату".

Він додав, що безпека відіграє ключову роль у діях "Грінпісу", і організація підтримає будь-яке розслідування.

"Ми щиро і рішуче просимо вибачення у двох постраждалих і сподіваємось, що їм скоро стане краще, - сказав Стефан. - Ми також хотіли б вибачитися перед гравцями та глядачами за момент шоку".

У своїй заяві УЄФА назвала це "необдуманим і небезпечним вчинком".

"Цей необдуманий вчинок, який міг мати дуже серйозні наслідки для величезної кількості людей, які відвідують цю подію. Він завдав травм кільком людям, які прийшли на гру і зараз перебувають у лікарні, а представники закону вживатимуть необхідних заходів", - йдеться у заяві.

Франція виграла гру з рахунком 1:0 завдяки автоголу Матса Хаммельса в першому таймі.