Ломаченко переміг Накатані. Відкрив шлях до повернення чемпіонських поясів

39 хвилин(и) тому

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33-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся на ринг і виграв бій проти 32-річного японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Він знову боксував після поразки у жовтні 2020 року Теофімо Лопесу й втрати усіх титулів.

Бій відбувся зранку 27 червня за київським часом на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі. Це був сімнадцятий поєдинок у його професійній кар'єрі.

Українець домінував у всіх раундах і переміг технічним нокаутом в 9-му раунді. Рефері зупинив бій після затяжної атаки Ломаченка.

Як вказують експерти, головною метою Ломаченка після перемоги буде провести бій-реванш проти Теофімо Лопеса й відібрати у американця всі пояси, які він втратив восени минулого року.

Василь Ломаченко був володарем низки чемпіонських поясів у легкій та напівлегкій вазі.

17 жовтня 2020 року відбувся бій за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі між чемпіоном IBF американцем Теофімо Лопесом і чемпіоном за версіями WBA (Super), WBO і володарем титулу WBC Franchise Василем Ломаченком.

Тоді українець не зумів стати абсолютним чемпіоном в легкій вазі та зазнав другої поразки в кар'єрі.

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Перемогу Лопеса тоді визначили судді одноголосним рішенням після 12 раундів бою: 119-109, 117-111, 116-112. Ломаченко таким чином втратив пояси WBC, WBA Super і WBO, якими володів, і не зміг завоювати титул IBF, яким володіє Лопес.

Після поєдинку український боксер заявляв, що не погоджується з рішенням суддів.

"Я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся", - сказав Ломаченко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Восени 2020 року західні ЗМІ з захопленням писали про українського боксера

Це була його друга поразка в професійній кар'єрі.

Восени 2020 року західні ЗМІ писали, що боксерський бій українця Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом - найочікуваніша спортивна подія з початку пандемії.

Спортивні оглядачі із захопленням характеризували українського боксера, але попереджали, що цей бій може стати для нього випробуванням.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Теофімо Лопес - тріумфатор того бою