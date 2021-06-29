Сенсація Євро-2020: чемпіон світу вилітає, Швейцарія йде далі вперше з 1954

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Швейцарія змогла вибити фаворитів турніру попри всі прогнози

У ніч на вівторок сталася найбільша сенсація Євро-2020 - скромна збірна Швейцарії вибила в 1/8 фіналу абсолютних фаворитів турніру, чинних чемпіонів світу Францію та вперше майже за 70 років пройшла далі у плей-офф.

Основний час звершився з хокейним рахунком 3:3, а у серії пенальті швейцарцям допоміг невдалий удар однієї з головних зірок французів Кіліана Мбаппе.

Фантастичні 3:3

Гра почалася з шоку для французів - швейцарці не лише вирішили не відсиджуватися в обороні, а й активно пішли вперед та змогли відкрити рахунок на 15-й хвилині, відзначився Гаріс Сеферович.

Попри всі спроби вирівняти гру, Франція, яка мала проблеми в обороні через травми основних захисників, так і програла перший тайм.

А на початку другого вона взагалі опинилася на межі катастрофи - в їхні ворота призначили призначили пенальті, однак захисник швейцарців Рікардо Родрігес пробив надто слабко й французький голкіпер Уго Льоріс зміг удар відбити.

Це стало ключовим моментом для французів, які за кілька хвилин перевернули гру.

На 57-й хвилині нападник Франції Карім Бензема зрівняв рахунок, а на 59-й - вивів чинних чемпіонів світу вперед.

А коли ще за 15 хвилин Поль Погба забив третій гол Франції, здавалося, що Швейцарія зламалася - замість вигравати 2:0 вона за кілька хвилин вже програвала 1:3 чемпіонам світу.

Але сталося не так - французи збавили обороти, швейцарці ж, навпаки, пришвидшилися й на 81-й хвилині той же Сеферович відіграв один гол.

А на останній хвилині гри Швейцарія змогла зрівняти гру - вдало пробив Маріо Гавранович.

Два овертайми пройшли за переваги французів, які постійно атакували й одна з головних зірок Франції Кіліан Мбаппе мала чудові шанси вирішити долю поєдинку, але дуже впевнено зіграв воротар швейцарців Янн Зоммер.

У підсумку все дійшло до пенальті, у якій головною стала помилка того ж Мбаппе - Зоммер зміг відбити не дуже вдалий удар француза.

У підсумку 3:3 в основний час та 5:4 у серії пенальті на користь відвертих андердогів цієї стадії Швейцарії.

Виліт абсолютного фаворита

Швейцарці змогли пройти у чвертьфінал великого футбольного турніру вперше з 1954 року - з часів Чемпіонату світу, який проходив у їхній країні.

Це при тому, що нинішня збірна Швейцарії була за крок до вильоту з Євро-2020 - після перших двох турів команда набрала лише одне очко і тренер швейцарців Владімір Петкович вибачався у ЗМІ перед фанатами й просив підтримати збірну у третій грі з турками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нападник Франції та ПСЖ і один з найдорожчих футболістів світу Кіліан Мбаппе став одним з антигероїв гри - він так і не зміг відзначитися на цьому Євро та не забив вирішальний пенальті

У підсумку Швейцарія виграла й вийшла на абсолютних фаворитів турніру французів - 12 з 15 експертів BBC перед початком Євро-2020 прогнозували, що саме Франція виграє його.

Тепер Швейцарія зустрінеться в 1/4 з Іспанією, яка в іншій фантастичній грі у понеділок виграла у віцечемпіонів світу хорватів з рахунком 5:3, там також не обійшлося без овертаймів.

Україна-Швеція

А у вівторок ввечері свій поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції зіграє збірна України - ця гра у Глазго почнеться о 22:00 за київським часом.

Транслюватимуть гру канали "Україна" та "Футбол 1", а також відеосервіси Megogo та OLL.TV.

Спортивні оглядачі та букмекери дають більше шансів шведам, які виграли свою групу разом з Іспанією, та на тлі того, що Україна ледь пройшла далі з третього місця.

Але нинішнє Євро ще явно не вичерпало свої можливості для результатів всупереч всім прогнозам.

Президент України Володимир Зеленський записав відео з гештегами #завтра_на_полі_їх_буде_не_11 і #завтра_нас_буде_40_мільйонів, у якому закликав українців підтримати свою збірну.

"Я буду на полі разом з тобою всі ці хвилини, як кожен українець. Тож знай, вас на полі не буде одинадцять. Нас на полі буде 40 мільйонів", - звернувся президент до збірної України.