Артем Довбик: що відомо про героя гри Україна-Швеція, який вивів збірну в 1/4 Євро-2020

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Артем Добвик забив найбільш пізній переможний гол в історії Євро

Артем Довбик ще жодного разу не виходив у старті національної збірної й забив за неї один-єдиний гол, але цей м'яч вже став легендарним і вперше в історії вивів Україну у чвертьфінал Євро.

Що ж відомо про героя драматичної гри Україна-Швеція.

Черкаський чемпіон Данії

Автор фото, СК "Дніпро-1"

Артему Довбику кілька днів тому виповнилося 24 роки.

Він народився у Черкасах, де і починав грати у професійний футбол за "Черкаський Дніпро" у 2014 році на позиції нападника.

Виступав також за "Дніпро" з однойменного міста та їздив в оренду у молдовський клуб "Зоря" з міста Бєльці.

А у 2018-2020 роках грав у Данії за команди "Мідтьюлланн" та "Сеннер'юск", з якими вигравав чемпіонат та кубок країни.

Згодом повернувся до України у СК "Дніпро-1", за який і виступає зараз. У минулому чемпіонаті забив за дніпрян шість голів та відзначився одним асистом.

Автор фото, statsports.com Підпис до фото, До речі, Артем Довбик був не у "ліфчику" чи "топіку" - на ньому був спеціальний трекер, який допомагає визначати, скільки кілометрів за гру пробіг кожен гравець та зробити його "теплову карту" переміщень на полі. За те, що гравець зняв футболку, він отримав жовту картку - правила це заборояють робити

У національну збірну його почали викликати ще з 2017 року, але до 2021 року на полі у жовто-синій формі він так і не з'являвся.

Дебютом за збірну став вихід на заміну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану навесні 2021 року (1:1).

Також на заміну він вийшов у другому таймі товаристської гри проти Бахрейну, у якій Артем Довбик зміг віддати гольовий пас на Циганкова, що врятувало українців від поразки.

На Євро-2020 він значився у заявці, але жодного разу на полі не з'являвся.

Тож до 1/8 фіналу зі шведами у нього значилося лише дві гри за збірну, 55 хвилин на полі та нуль забитих голів.

Рекордний гол шведам

Автор фото, Getty Images

Артем Довбик з'явився на полі на 106 хвилині - на початку останнього овертайму проти Швеції, коли напруга гри досягла свого піку.

Причому шанс вийти на останні 15 хвилин з'явився у нього, скоріше за все, після травми іншого нападника українців Артема Бєсєдіна (зранку середи стало відомо, що Бєсєдин через пошкодження залишає склад збірної і не зможе зіграти проти Англії).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жахливий удар Даніельсена в ногу Бєсєдіну призвів до прямої червоної картки шведу, а український нападник тепер змушений залишити збірну - точний характер травми ще досліджують

У самому кінці другого овертайму, коли всі подумки вже готувалися до серії пенальті, Артем Довбик зміг замкнути подачу Зінченка і вивести українців у чвертьфінал Євро-2020.

Цей м'яч на 120:37 на став другим найбільш пізнім голом в історії Чемпіонату Європи після забитого на 121:01 голу турка Семіха Шентюрка у ворота Хорватії у 2008 році.

Водночас гол Довбика побив рекорд серед м'ячів, які у підсумку принесли перемогу своїм командам на Євро - до цього найбільш пізнім переможним голом був удар француза Мішеля Платіні (118:53) проти Португалії у 1984 році.

Тепер збірна України зустрінеться в 1/4 Євро з Англією. Гра пройде у суботу, 3 липня, в Риму.