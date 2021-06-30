Артем Довбик: що відомо про героя гри Україна-Швеція, який вивів збірну в 1/4 Євро-2020
Артем Довбик ще жодного разу не виходив у старті національної збірної й забив за неї один-єдиний гол, але цей м'яч вже став легендарним і вперше в історії вивів Україну у чвертьфінал Євро.
Що ж відомо про героя драматичної гри Україна-Швеція.
Черкаський чемпіон Данії
Артему Довбику кілька днів тому виповнилося 24 роки.
Він народився у Черкасах, де і починав грати у професійний футбол за "Черкаський Дніпро" у 2014 році на позиції нападника.
Виступав також за "Дніпро" з однойменного міста та їздив в оренду у молдовський клуб "Зоря" з міста Бєльці.
А у 2018-2020 роках грав у Данії за команди "Мідтьюлланн" та "Сеннер'юск", з якими вигравав чемпіонат та кубок країни.
Згодом повернувся до України у СК "Дніпро-1", за який і виступає зараз. У минулому чемпіонаті забив за дніпрян шість голів та відзначився одним асистом.
У національну збірну його почали викликати ще з 2017 року, але до 2021 року на полі у жовто-синій формі він так і не з'являвся.
Дебютом за збірну став вихід на заміну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану навесні 2021 року (1:1).
Також на заміну він вийшов у другому таймі товаристської гри проти Бахрейну, у якій Артем Довбик зміг віддати гольовий пас на Циганкова, що врятувало українців від поразки.
На Євро-2020 він значився у заявці, але жодного разу на полі не з'являвся.
Тож до 1/8 фіналу зі шведами у нього значилося лише дві гри за збірну, 55 хвилин на полі та нуль забитих голів.
Рекордний гол шведам
Артем Довбик з'явився на полі на 106 хвилині - на початку останнього овертайму проти Швеції, коли напруга гри досягла свого піку.
Причому шанс вийти на останні 15 хвилин з'явився у нього, скоріше за все, після травми іншого нападника українців Артема Бєсєдіна (зранку середи стало відомо, що Бєсєдин через пошкодження залишає склад збірної і не зможе зіграти проти Англії).
У самому кінці другого овертайму, коли всі подумки вже готувалися до серії пенальті, Артем Довбик зміг замкнути подачу Зінченка і вивести українців у чвертьфінал Євро-2020.
Цей м'яч на 120:37 на став другим найбільш пізнім голом в історії Чемпіонату Європи після забитого на 121:01 голу турка Семіха Шентюрка у ворота Хорватії у 2008 році.
Водночас гол Довбика побив рекорд серед м'ячів, які у підсумку принесли перемогу своїм командам на Євро - до цього найбільш пізнім переможним голом був удар француза Мішеля Платіні (118:53) проти Португалії у 1984 році.
Тепер збірна України зустрінеться в 1/4 Євро з Англією. Гра пройде у суботу, 3 липня, в Риму.
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