Україна - Англія. Хто є хто у збірній Шевченка на Євро-2020

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Перед чвертьфіналом Євро-2020 зі збірною Англії розповідаємо про склад української команди.

Українців перед початком чемпіонату називали "чорною конячкою" турніру, особливо після того, як вона виграла свою групу у відборі у чинних на той момент чемпіонів Європи португальців.

Група вже на самому Євро-2020 далася українцям значно важче. Тож і шведи раніше, і тим більше переможці Німеччини англійці одразу назвали себе фаворитами ігор з Україною.

Англійська преса поблажливо допускає, що українська команда може зрівнятися з Англією лише за іменем головного тренера, а також за позицією голкіпера - решта ж ліній (захист, півзахист і напад), на думку журналістів, в України набагато слабші.

Але у топ-100 гравців Євро станом на зараз значаться одразу шестеро українських гравців: Ярмоленко, Матвієнко, Зінченко, Яремчук, Забарний і Караваєв.

Автор фото, uefa.com Підпис до фото, Андрій Ярмоленко - на четвертому місці серед кращих гравців Євро-2020 станом на зараз. Рейтинг вираховують за кількістю голів, гольових передач, відборів та інших корисних дій футболістів на полі

Водночас Україна вже втратила одного з 26 гравців, заявлених на Євро-2020. Через жахливу травму в грі зі шведами на пів року "вилетів" Артем Бєсєдин.

Українські футболісти кажуть, що статус "андердогів" для них, навпаки, є комфортним - нехай звання фаворитів більше тисне на англійців.

Вони ж спробують зіграти у свій футбол, який з Англією, вочевидь, буде йти від оборони, й помститися за програш на Євро-2012 через незарахований Віктором Кашшаї гол.

Якою ж є українська збірна перед грою з англійцями?

Андрій Шевченко - головний тренер

Автор фото, EPA

Володар "Золотого м'яча-2004" як гравець Андрій Шевченко на наших очах досягає своїх найбільших успіхів уже як тренер.

Збірну він очолює з липня 2016 року і хоча вийти на Чемпіонат світу-2018 не зміг, але команда тріумфально виграла свою групу в Лізі націй 2018-2019 роках зі словаками та чехами, а також не менш переможно вийшла на Євро-2020, випередивши Португалію.

Тож тепер 44-річного Андрія Шевченка вважають перспективним європейським тренером і очікують на нього у клубному футболі.

Георгій Бущан - голкіпер ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоціація футболу

27-річний воротар київського "Динамо" зміг витіснити зі складу багаторічного "номера один" збірної Андрія П'ятова. На Євро-2020 Бущан є беззаперечним основним голкіпером команди.

З першої гри з Нідерландами Бущан запам'ятався багатьма сейвами. Англійські журналісти порівнювали його з кам'яною стіною.

Замінити Бущана у воротах збірної можуть два голкіпери з донецького "Шахтаря": згаданий ветеран Андрій П'ятов та 19-річний Анатолій Трубін.

Олександр Караваєв - захисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

Ще один представник київського "Динамо", який у збірній став основним правим захисником на Євро-2020.

Попри загальні труднощі в обороні України, 29-річний Караваєв вдало виконував свої функції оборонця, особливо у грі зі шведами. Зараз займає 68-е місце у сотні найкращих гравців турніру.

Ілля Забарний - захисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

18-річний центрбек - один з наймолодших гравців Євро-2020. Разом з півзахисником "Шахтаря" Георгієм Судаковим вони народилися в один день - 1 вересня 2002 року - і є найбільш юними гравцями збірної.

Водночас Ілля Забарний зміг стати основним у команді і відіграв всі чотири матчі.

У рейтингу ста найкращих гравців Євро-2020 він зараз - на 51 позиції.

Микола Матвієнко - захисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, УНІАН

Виступ Матвієнка вважається одним з найбільш вдалих серед усіх українських футболістів на цьому Євро - зараз він на 18-у місці серед найкращих гравців чемпіонату Європи. За збірну на цьому Євро він відіграв кожну хвилину.

25-річний Микола Матвієнко зараз у розквіті сил, йому пророчать перехід в один з європейських чемпіонатів, зокрема в Англію чи Італію.

Сергій Кривцов - захисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

Досвідчений 30-річний "гірник" у грі зі шведами дебютував на великому міжнародному турнірі.

До цього у фінальній частині Євро чи Мундіалю він не грав.

Єдиний матч був для нього не бездоганним, однак він отримав гарні оцінки за свій виступ.

Олександр Зінченко - півзахисник ("Манчестер Сіті", Англія)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

Одна з головних зірок цієї збірної України, той футболіст, якого дуже добре знають англійці.

24-річному Зінченку не надто вдалася перша гра з Нідерландами, але далі він діяв значно успішніше й у підсумку став найкращим гравцем 1/8 фіналу проти шведів, яким Олександр забив перший гол.

Крім того, саме Зінченко віддав пас, завдяки якому Артем Довбик вивів Україну в чвертьфінал.

Зараз Олександр Зінченко - номер 22 серед найкращих гравців Євро-2020, до нього прикуто чи не найбільше уваги англійців.

Сергій Сидорчук - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

30-річний капітан київського "Динамо" грає одну з ключових ролей і у збірній.

І хоча до його дій в обороні виникало багато питань, він компенсував це активною грою в атаці.

Саме Сидорчук пробив у штангу в другому таймі гри проти шведів.

Тарас Степаненко - півзахисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

31-річний Тарас Степаненко відіграв на цьому Євро-2020 дві гри й відповідав за жорсткий відбір м'яча у центрі поля.

Загалом зі своїми функціями справлявся, хоча й через це менше підключався до атак.

Микола Шапаренко - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

Від півзахисника "Динамо" очікують, перш за все, креативу та пресингу в атаці.

Поки що 22-річній "десятці" української збірної відзначитися на Євро не пощастило, але тримати у напрузі захист суперників Миколі Шапаренку все ж вдається, хоча й не завжди це приносить якісь результати.

Утім, з досвіду "Динамо" "вибуху" від Шапаренка можна очікувати у кожній грі - потенційно це один з найбільш перспективних українських гравців.

Андрій Ярмоленко - нападник ("Вест Гем", Лондон, Англія)

Автор фото, УНІАН

Після травми та невдалого сезону в Англії, де українця фактично "списали", Андрій Ярмоленко став беззаперечним лідером української збірної та одним з найкращих гравців турніру.

У його активі два голи і дві результативні передачі й він посідає четверте місце у топ-100 гравців Євро-2020.

Тепер англійська преса сподівається, що 31-річний Ярмоленко надто втомився у грі зі шведами, але поєдинок проти Англії вочевидь є надто принциповим для Андрія, щоб він зважав на втому.

Роман Яремчук - нападник ("Гент", Бельгія)

Автор фото, Reuters

Другий учасник атакувальної зв'язки збірної України на цьому Євро під назвою "Я-Я" ("Ярмоленко-Яремчук").

Роман вже відзначився двічі, а у грі зі шведами постійно пресингував оборону суперника.

Потужний 25-річний форвард обіцяв показати "свій футбол" та вразити англійців.

Руслан Маліновський - півзахисник ("Аталанта", Бергамо, Італія)

Автор фото, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ / ПАВЛО КУБАНОВ

Від 28-річного атакувального півзахисника "Аталанти", який провів блискучий сезон в Італії і є одним з найкращих легіонерів збірної, очікували потужнішої гри на Євро-2020.

Тим не менше, з його прекрасним ударом та передачею Руслан може змінити хід кожного матчу.

Артем Довбик - нападник (СК "Дніпро-1", Дніпро)

Автор фото, Getty Images

"Джокер" збірної України, який з'явився на полі на цьому турнірі лише раз, але як - забив шведам, коли команди вже подумки готувалися до серії пенальті.

24-річний Артем забив поки що єдиний гол за свою кар'єру у збірній, однак після травми Бєсєдіна він став фактично єдиною можливою заміною для Яремчука на позиції форварда й має всі шанси знову вийти на поле у вирішальний відрізок гри.

Віктор Циганков - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

23-річного Віктора Циганкова вважають "молодим Ярмоленком" та одним з найбільш талановитих атакувальних півзахисників України.

Травми завадили Циганкову увійти у Євро у своїй найкращій формі, але він все ще може відіграти ключову роль у нападі, якщо з'явиться на полі.

Марлос - півзахисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, УНІАН

33-річний ветеран лише двічі з'являвся на полі на цьому чемпіонаті.

Але завдяки його досвіду та техніці він - цілком адекватна опція для посилення гри на замінах.

Хто ще?

Автор фото, Українська асоціація футболу

Окрім перелічених гравців основи та першої лінії замін, допомогти збірній Україні проти англійців також можуть:

воротарі Андрій П'ятов та Анатолій Трубін;

захисники Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик і Денис Попов;

півзахисники Євген Макаренко, Роман Безус, Олександр Зубков і Георгій Судаков.

Нападник Артем Бєсєдін, травмі якого Україна частково завдячує своєю перемогою над шведами, проти англійців на поле точно не вийде. Тепер нападнику треба пів року, щоб відновитися.