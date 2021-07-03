Україна - Англія. Хто є хто у збірній Шевченка на Євро-2020

  • В'ячеслав Шрамович
  • ВВС News Україна
Збірна України

Автор фото, Getty Images

Перед чвертьфіналом Євро-2020 зі збірною Англії розповідаємо про склад української команди.

Українців перед початком чемпіонату називали "чорною конячкою" турніру, особливо після того, як вона виграла свою групу у відборі у чинних на той момент чемпіонів Європи португальців.

Група вже на самому Євро-2020 далася українцям значно важче. Тож і шведи раніше, і тим більше переможці Німеччини англійці одразу назвали себе фаворитами ігор з Україною.

Англійська преса поблажливо допускає, що українська команда може зрівнятися з Англією лише за іменем головного тренера, а також за позицією голкіпера - решта ж ліній (захист, півзахист і напад), на думку журналістів, в України набагато слабші.

Але у топ-100 гравців Євро станом на зараз значаться одразу шестеро українських гравців: Ярмоленко, Матвієнко, Зінченко, Яремчук, Забарний і Караваєв.

Автор фото, uefa.com

Підпис до фото,

Андрій Ярмоленко - на четвертому місці серед кращих гравців Євро-2020 станом на зараз. Рейтинг вираховують за кількістю голів, гольових передач, відборів та інших корисних дій футболістів на полі

Водночас Україна вже втратила одного з 26 гравців, заявлених на Євро-2020. Через жахливу травму в грі зі шведами на пів року "вилетів" Артем Бєсєдин.

Українські футболісти кажуть, що статус "андердогів" для них, навпаки, є комфортним - нехай звання фаворитів більше тисне на англійців.

Вони ж спробують зіграти у свій футбол, який з Англією, вочевидь, буде йти від оборони, й помститися за програш на Євро-2012 через незарахований Віктором Кашшаї гол.

Якою ж є українська збірна перед грою з англійцями?

Андрій Шевченко - головний тренер

Автор фото, EPA

Володар "Золотого м'яча-2004" як гравець Андрій Шевченко на наших очах досягає своїх найбільших успіхів уже як тренер.

Збірну він очолює з липня 2016 року і хоча вийти на Чемпіонат світу-2018 не зміг, але команда тріумфально виграла свою групу в Лізі націй 2018-2019 роках зі словаками та чехами, а також не менш переможно вийшла на Євро-2020, випередивши Португалію.

Тож тепер 44-річного Андрія Шевченка вважають перспективним європейським тренером і очікують на нього у клубному футболі.

Георгій Бущан - голкіпер ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоціація футболу

27-річний воротар київського "Динамо" зміг витіснити зі складу багаторічного "номера один" збірної Андрія П'ятова. На Євро-2020 Бущан є беззаперечним основним голкіпером команди.

З першої гри з Нідерландами Бущан запам'ятався багатьма сейвами. Англійські журналісти порівнювали його з кам'яною стіною.

Замінити Бущана у воротах збірної можуть два голкіпери з донецького "Шахтаря": згаданий ветеран Андрій П'ятов та 19-річний Анатолій Трубін.

Олександр Караваєв - захисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

Ще один представник київського "Динамо", який у збірній став основним правим захисником на Євро-2020.

Попри загальні труднощі в обороні України, 29-річний Караваєв вдало виконував свої функції оборонця, особливо у грі зі шведами. Зараз займає 68-е місце у сотні найкращих гравців турніру.

Ілля Забарний - захисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

18-річний центрбек - один з наймолодших гравців Євро-2020. Разом з півзахисником "Шахтаря" Георгієм Судаковим вони народилися в один день - 1 вересня 2002 року - і є найбільш юними гравцями збірної.

Водночас Ілля Забарний зміг стати основним у команді і відіграв всі чотири матчі.

У рейтингу ста найкращих гравців Євро-2020 він зараз - на 51 позиції.

Микола Матвієнко - захисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, УНІАН

Виступ Матвієнка вважається одним з найбільш вдалих серед усіх українських футболістів на цьому Євро - зараз він на 18-у місці серед найкращих гравців чемпіонату Європи. За збірну на цьому Євро він відіграв кожну хвилину.

25-річний Микола Матвієнко зараз у розквіті сил, йому пророчать перехід в один з європейських чемпіонатів, зокрема в Англію чи Італію.

Сергій Кривцов - захисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

Досвідчений 30-річний "гірник" у грі зі шведами дебютував на великому міжнародному турнірі.

До цього у фінальній частині Євро чи Мундіалю він не грав.

Єдиний матч був для нього не бездоганним, однак він отримав гарні оцінки за свій виступ.

Олександр Зінченко - півзахисник ("Манчестер Сіті", Англія)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

Одна з головних зірок цієї збірної України, той футболіст, якого дуже добре знають англійці.

24-річному Зінченку не надто вдалася перша гра з Нідерландами, але далі він діяв значно успішніше й у підсумку став найкращим гравцем 1/8 фіналу проти шведів, яким Олександр забив перший гол.

Крім того, саме Зінченко віддав пас, завдяки якому Артем Довбик вивів Україну в чвертьфінал.

Зараз Олександр Зінченко - номер 22 серед найкращих гравців Євро-2020, до нього прикуто чи не найбільше уваги англійців.

Сергій Сидорчук - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, УНІАН

30-річний капітан київського "Динамо" грає одну з ключових ролей і у збірній.

І хоча до його дій в обороні виникало багато питань, він компенсував це активною грою в атаці.

Саме Сидорчук пробив у штангу в другому таймі гри проти шведів.

Тарас Степаненко - півзахисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

31-річний Тарас Степаненко відіграв на цьому Євро-2020 дві гри й відповідав за жорсткий відбір м'яча у центрі поля.

Загалом зі своїми функціями справлявся, хоча й через це менше підключався до атак.

Микола Шапаренко - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

Від півзахисника "Динамо" очікують, перш за все, креативу та пресингу в атаці.

Поки що 22-річній "десятці" української збірної відзначитися на Євро не пощастило, але тримати у напрузі захист суперників Миколі Шапаренку все ж вдається, хоча й не завжди це приносить якісь результати.

Утім, з досвіду "Динамо" "вибуху" від Шапаренка можна очікувати у кожній грі - потенційно це один з найбільш перспективних українських гравців.

Андрій Ярмоленко - нападник ("Вест Гем", Лондон, Англія)

Автор фото, УНІАН

Після травми та невдалого сезону в Англії, де українця фактично "списали", Андрій Ярмоленко став беззаперечним лідером української збірної та одним з найкращих гравців турніру.

У його активі два голи і дві результативні передачі й він посідає четверте місце у топ-100 гравців Євро-2020.

Тепер англійська преса сподівається, що 31-річний Ярмоленко надто втомився у грі зі шведами, але поєдинок проти Англії вочевидь є надто принциповим для Андрія, щоб він зважав на втому.

Роман Яремчук - нападник ("Гент", Бельгія)

Автор фото, Reuters

Другий учасник атакувальної зв'язки збірної України на цьому Євро під назвою "Я-Я" ("Ярмоленко-Яремчук").

Роман вже відзначився двічі, а у грі зі шведами постійно пресингував оборону суперника.

Потужний 25-річний форвард обіцяв показати "свій футбол" та вразити англійців.

Руслан Маліновський - півзахисник ("Аталанта", Бергамо, Італія)

Автор фото, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ / ПАВЛО КУБАНОВ

Від 28-річного атакувального півзахисника "Аталанти", який провів блискучий сезон в Італії і є одним з найкращих легіонерів збірної, очікували потужнішої гри на Євро-2020.

Тим не менше, з його прекрасним ударом та передачею Руслан може змінити хід кожного матчу.

Артем Довбик - нападник (СК "Дніпро-1", Дніпро)

Автор фото, Getty Images

"Джокер" збірної України, який з'явився на полі на цьому турнірі лише раз, але як - забив шведам, коли команди вже подумки готувалися до серії пенальті.

24-річний Артем забив поки що єдиний гол за свою кар'єру у збірній, однак після травми Бєсєдіна він став фактично єдиною можливою заміною для Яремчука на позиції форварда й має всі шанси знову вийти на поле у вирішальний відрізок гри.

Віктор Циганков - півзахисник ("Динамо", Київ)

Автор фото, Українська асоцація футболу / Павло Кубанов

23-річного Віктора Циганкова вважають "молодим Ярмоленком" та одним з найбільш талановитих атакувальних півзахисників України.

Травми завадили Циганкову увійти у Євро у своїй найкращій формі, але він все ще може відіграти ключову роль у нападі, якщо з'явиться на полі.

Марлос - півзахисник ("Шахтар", Донецьк)

Автор фото, УНІАН

33-річний ветеран лише двічі з'являвся на полі на цьому чемпіонаті.

Але завдяки його досвіду та техніці він - цілком адекватна опція для посилення гри на замінах.

Хто ще?

Автор фото, Українська асоціація футболу

Окрім перелічених гравців основи та першої лінії замін, допомогти збірній Україні проти англійців також можуть:

воротарі Андрій П'ятов та Анатолій Трубін;

захисники Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик і Денис Попов;

півзахисники Євген Макаренко, Роман Безус, Олександр Зубков і Георгій Судаков.

Нападник Артем Бєсєдін, травмі якого Україна частково завдячує своєю перемогою над шведами, проти англійців на поле точно не вийде. Тепер нападнику треба пів року, щоб відновитися.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.