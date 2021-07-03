Україна - Англія: який рахунок та як проходить вирішальний чвертьфінал Євро-2020

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У Римі на "Стадіо Олімпіко" почався останній чвертьфінал Євро-2020, у якому збірна України зустрічається з Англією. Відеотрансляцію ведуть канали "Україна" та "Футбол 1".

Англійці вийшли уперед вже на 4-й хвилині гри.

Капітан Англії Гаррі Кейн зміг пройти через оборону українців та відкрити рахунок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррі Кейн забиває гол на самому початку поєдинку

Після цього англійці трохи відійшли, а українці намагаються атакувати.

Гол на такій ранній стадії гри ламає всі тактичні задуми штабу України, який, вочевидь, планував грати від оборони.

Тепер Україні треба атакувати, а Англія буде намагатися скористатися цим і збільшити перевагу.

Перша небезпечна атака збірній Україні вдалася на 16-й хвилиі - Роман Яремчук прорвався крізь англійських захисників і пробив, але голкіпер Англії Пікфорд удар відбив.

Склади команд та історія виступів

Склад збірної України: Георгій Бущан, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (капітан), Роман Яремчук.

На поле сьогодні точно не вийде Руслан Маліновський - через травму його немає навіть серед запасних.

Також в основному складі немає Тараса Степаненка, але він може вийти на заміну.

Склад збірної Англії: Джордан Пікфорд, Кайл Вокер, Джон Стоунз, Люк Шоу, Деклан Райс, Гаррі Магвайр, Гаррі Кейн (капітан), Рахім Стерлінг, Келвін Філліпс, Джейдон Санчо, Мейсон Маунт.

Для України це перший чвертьфінал на Євро в історії (у 2006 році вона виходила в чвертьфінал Чемпіонату світу).

Англія до цієї стадії вже доходила і двічі на ній програвала (2012 та 2004). Ще два рази англійці посідали третє місце на Чемпіонаті Європи (1996 та 1968).

Це восьма зустріч цих команд в історії. До цього чотири гри виграли англійці (щоправда дві з них були товариські), одну - українці, ще двічі була нічия (саме нічиїми завершилися дві останні зустрічі України проти Англії).

Автор фото, Anton Zaiats Підпис до фото, Українським фанатам попри карантин вдалося потрапити на стадіон в Римі - перед початком гри вони співали тут "Червону руту"

Зараз нічиї бути не може.

Якщо команди не виявлять переможця в основний час, то змушені будуть відіграти два овертайми по 15 хвилин. А далі буде серія пенальті.

Переможець цієї пари зіграє у півфіналі Євро-2020 зі збірною Данії. Цей матч відбудеться 7 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Новина оновлюється...