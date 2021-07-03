Євро-2020: Україна програла Англії 0:4 та вилетіла з турніру

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Герой матчу - капітан англійців Гаррі Кейн, який забив по голу на початку кожного з таймів

Збірна України в останньому чвертьфіналі Євро-2020 поступилася одному з фаворитів - команді Англії - та залишила турнір.

Тим не менше, прохід в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи - найкраще досягнення українців в історії цих змагань.

Ще до гри стало відомо, що Україна не зможе виставити всіх найсильніших гравців - Руслан Маліновський взагалі не потрапив у заявку на гру через пошкодження.

Катастрофа на самому початку

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цей гол одразу на 4-й хвилині змінив всю тактику України на гру

А сам матч почався найгіршим чином для України - Гаррі Кейн зміг позиційно обіграти оборону українців і відкрити рахунок.

Йшла 4-а хвилина гри і всі тренерські установки команди Шевченка пішли прахом - замість захисту їй тепер довелося атакувати оборону англійців.

Яка на цьому Євро ще не пропустила жодного м'яча.

Перша успішна атака українцям вдалася на 16-й хвилині - Роман Яремчук прорвався крізь захисників і пробив, але воротар Англії Джордан Пікфорд той удар відбив.

А після відверто невдалої першої півгодини гри Україна почала перебудовуватися - замість захисника Кривцова на поле вийшов Циганков, який є атакувальним гравцем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Капітан українців Андрій Ярмоленко

Загалом же майже весь перший тайм пройшов у не надто активних спробах України зрівняти рахунок, та таких же намаганнях Англії, яку вже все влаштовувало, забити вдруге.

Георгій Бущан відзначився кількома сейвами. Захист англійців також не припускався серйозних помилок.

Після першого тайму англійські спортивні оглядачі хвалили Гаррі Кейна за гол та Рахіма Стерлінга за результативну передачу.

"Але Англія дозволила Україні повернутися у гру", - непокоївся колишній гравець англійської збірної Кріс Веддл.

Гол з роздягальні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійці святкують другий гол. Це ще не кінець

У футболі є поняття "гол у роздягальню" - це м'яч, пропущений перед перервою, коли гравці вже подумки у роздягальні.

В українських футболістів у другому таймі вийшло навпаки - вони пропустили другий м'яч одразу після виходу з роздягальні.

Тривоги Кріса Веддла про "повернення України в гру" розвіяв Гаррі Магвайр, який забив головою після подачі зі штрафного.

Другий гол, схоже, став переламним у грі - після нього захист України так і не зміг зібратися. .

На 50 хвилині Гаррі Кейн вистрибнув вище всіх центральних захисників України і оформив дубль (два забитих м'ячі) - рахунок став 0:3.

А ще за кілька хвилин Хендерсон, який у англійців вийшов на заміну, довів розгром до 0:4.

З таким рахунокм матч і завершився.

Тепер Англія зіграє у півфіналі Євро-2020 зі збірною Данії. Цей матч відбудеться 7 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.