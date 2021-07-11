Італія - Англія: хто переможе на Євро-2020

28 хвилин(и) тому

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Англія має шанс виграти свій перший великий турнір за останні 55 років. Тим більше англійці гратимуть вдома за підтримки всього Лондона.

Для тріумфу Англії залишився лише один крок - перемогти в фіналі Італію.

Однак статистика зустрічей англійців з італійцями на великих турнірах однозначно свідчить на користь Італії.

Фінал Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, на стадіоні "Вемблі" у столиці Англії.

Початок гри о 22:00 за київським часом.

Матч показуватимуть канали "Україна" та "Футбол 1".

Розповідаємо про обох фіналістів та історію їхніх ігор між собою.

Італія з Джанлуїджі 2.0

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Це буде вже четвертий фінал в історії для збірної Італії.

Але вигравала вона цей турнір лише раз: у 1968 році італійці на своєму домашньому Євро змогли обіграти збірну Югославії.

Вдруге вони вийшли у фінал у 2000 році, де поступилися феноменальній збірній Франції, яка тоді була чемпіоном світу.

А третій свій європейський фінал Італія грала у Києві на Євро-2012 і розгромно програла іншим чемпіонам світу іспанцям 0:4.

Зараз італійці вже помстилися Іспанії у пів фіналі, а перед цим вибили з турніру інших фаворитів - Бельгію з її "зірковим поколінням".

Попри те, що у складі італійців є такі досвідчені гравці, як Джорджо К'єлліні або Чіро Іммобіле, нинішню Італію вважають молодою командою.

А значить - голодною до перемог.

Одна з головних зірок Італії зараз - 22-річний голкіпер Джанлуїджі Доннарумма.

"Чи можна заповнити порожнечу, яка залишилась після незамінного Джанлуїджі Буффона? Так, якщо ви Джанлуїджі 2.0", - пише на сайті УЄФА італійський журналіст Паоло Менікуччі у статті "Чому Італія виграє Євро-2020".

І Доннарумма довів це під час серії пенальті, коли відбив вирішальний удар від Морати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Федеріко К'єза - один з героїв Італії на цьому Євро

Інше відкриття цього чемпіонату - К'єза-молодший.

23-річний син легендарного Енріко К'єзи - нападника "Парми" і "Фіорентини" 1990-х - Федеріко К'єза забив іспанцям і став найкращим гравцем того півфіналу.

Є в італійців і втрати - у грі з бельгійцями на кілька місяців вилетів лівий захисник Леонардо Спінаццола.

Однак тренер Італії Роберто Манчіні цілком може розраховувати на цій позиції на Емерсона, який надійно відіграв з Іспанією.

Англія з капітаном Кейном

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гаррі Кейн святкує переможний гол у пів фіналі проти Данії

Збірна Англії вийшла у фінал великого футбольного турніру вперше за 55 років - влітку 1966 року англійці тріумфували на домашньому чемпіонаті світу.

Й після того не виграли жодного серйозного трофею.

Тож для нинішньої команди тренера Саутгейта це історичне досягнення.

Вона вже перевершила легендарну збірну Англії 1996 року з Аланом Ширером, Полом Гаскойном і тоді ще гравцем Гаретом Саутгейтом, яка змогла дійти лише до півфіналу Чемпіонату Європи.

Тоді Гарет Саутгейт не забив вирішальний пенальті німцям, тож зараз він своєрідно "закрив гештальт" і таки вивів свою команду у фінал, хоча вже як тренер.

Якщо збірну Італії вважають порівняно молодим колективом, то збірна Англії взагалі є другою наймолодшою командою турніру - середній вік її гравців трохи більше 25 років (молодшими на Євро-2020 були лише турки).

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Однак головною зіркою та ударною силою цієї Англії є досвідчений капітан Гаррі Кейн.

На нинішньому Євро Кейн вже забив чотири голи (два з них у ворота збірної України) та став найкращим гравцем драматичного матчу проти Данії.

При цьому англійці дуже обережно грають в обороні і пропустили за весь турнір лише один гол.

Водночас за таку "надмірну обережність" критикують Гаррета Саутгейта, адже гра від оборони завжди не така видовищна.

Але вона дала свій результат - Англія вперше в історії вийшла у фінал Євро.

Суперечливий пенальті у ворота датчан у півфіналі дещо позбавив симпатіїй до англійської збірної в очах міжнародної аудиторії, але англійців це вже не турбує - вони налаштовані вигравати фінал.

Англія-Італія. Історія протистоянь

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чвертьфінал Євро-2012 у Києві, італійці щойно виграли по пенальті в англійців

Англія та Італія зустрічалися на полі 27 разів - 11 ігор виграла Італія, 8 разів перемогла Англія, ще 8 зустрічей завершилися внічию.

При цьому Італія ніколи не програвала Англії у фінальних стадіях великих турнірів (Чемпіонатів світу чи Європи).

Остання така гра була на груповій стадії Чемпіонату світу 2014 року й італійці виграли 2:1.

За два роки до цього вони ж вибили англійців по пенальті з чвертьфіналу Євро-2012.

Востаннє Англія обігрувала Італію у товариській грі в тому ж 2012 році з рахунком 2:1.

Тим не менше, букмекери дають командам приблизно однакові шанси на перемогу в фіналі.

Перевагою англійців називають гру в Лондоні: підтримка "Вемблі" точно додасть сил Англії, як це було під час більшості її ігор на цьому турнірі.

На "Вемблі" ж Англія здобула і свою найбільшу перемогу в історії - виграла той самий фінал чемпіонату світу 1966 року.

Але фінал вдома ще нічого не означає - на домашньому Євро-2016 Франція програла вирішальну гру в Парижі Португалії, а у 2004 році та ж Португалія поступилася в домашньому фіналі Греції.

Виграти євро вдома вдавалося лише двом командам: Іспанії у 1964 році та Франції у 1984 році.

Тож якщо у фіналі переможе Англія, це стане її першим тріумфом на Євро в історії і першим трофеєм з часів перемоги на Чемпіонаті світу 1966 року.

Італія ж може виграти Євро вдруге після перемоги 1968 року.