Італія - Англія: хто переможе на Євро-2020
Англія має шанс виграти свій перший великий турнір за останні 55 років. Тим більше англійці гратимуть вдома за підтримки всього Лондона.
Для тріумфу Англії залишився лише один крок - перемогти в фіналі Італію.
Однак статистика зустрічей англійців з італійцями на великих турнірах однозначно свідчить на користь Італії.
Фінал Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, на стадіоні "Вемблі" у столиці Англії.
Початок гри о 22:00 за київським часом.
Матч показуватимуть канали "Україна" та "Футбол 1".
Розповідаємо про обох фіналістів та історію їхніх ігор між собою.
Італія з Джанлуїджі 2.0
Це буде вже четвертий фінал в історії для збірної Італії.
Але вигравала вона цей турнір лише раз: у 1968 році італійці на своєму домашньому Євро змогли обіграти збірну Югославії.
Вдруге вони вийшли у фінал у 2000 році, де поступилися феноменальній збірній Франції, яка тоді була чемпіоном світу.
А третій свій європейський фінал Італія грала у Києві на Євро-2012 і розгромно програла іншим чемпіонам світу іспанцям 0:4.
Зараз італійці вже помстилися Іспанії у пів фіналі, а перед цим вибили з турніру інших фаворитів - Бельгію з її "зірковим поколінням".
Попри те, що у складі італійців є такі досвідчені гравці, як Джорджо К'єлліні або Чіро Іммобіле, нинішню Італію вважають молодою командою.
А значить - голодною до перемог.
Одна з головних зірок Італії зараз - 22-річний голкіпер Джанлуїджі Доннарумма.
"Чи можна заповнити порожнечу, яка залишилась після незамінного Джанлуїджі Буффона? Так, якщо ви Джанлуїджі 2.0", - пише на сайті УЄФА італійський журналіст Паоло Менікуччі у статті "Чому Італія виграє Євро-2020".
І Доннарумма довів це під час серії пенальті, коли відбив вирішальний удар від Морати.
Інше відкриття цього чемпіонату - К'єза-молодший.
23-річний син легендарного Енріко К'єзи - нападника "Парми" і "Фіорентини" 1990-х - Федеріко К'єза забив іспанцям і став найкращим гравцем того півфіналу.
Є в італійців і втрати - у грі з бельгійцями на кілька місяців вилетів лівий захисник Леонардо Спінаццола.
Однак тренер Італії Роберто Манчіні цілком може розраховувати на цій позиції на Емерсона, який надійно відіграв з Іспанією.
Англія з капітаном Кейном
Збірна Англії вийшла у фінал великого футбольного турніру вперше за 55 років - влітку 1966 року англійці тріумфували на домашньому чемпіонаті світу.
Й після того не виграли жодного серйозного трофею.
Тож для нинішньої команди тренера Саутгейта це історичне досягнення.
Вона вже перевершила легендарну збірну Англії 1996 року з Аланом Ширером, Полом Гаскойном і тоді ще гравцем Гаретом Саутгейтом, яка змогла дійти лише до півфіналу Чемпіонату Європи.
Тоді Гарет Саутгейт не забив вирішальний пенальті німцям, тож зараз він своєрідно "закрив гештальт" і таки вивів свою команду у фінал, хоча вже як тренер.
Якщо збірну Італії вважають порівняно молодим колективом, то збірна Англії взагалі є другою наймолодшою командою турніру - середній вік її гравців трохи більше 25 років (молодшими на Євро-2020 були лише турки).
Однак головною зіркою та ударною силою цієї Англії є досвідчений капітан Гаррі Кейн.
На нинішньому Євро Кейн вже забив чотири голи (два з них у ворота збірної України) та став найкращим гравцем драматичного матчу проти Данії.
При цьому англійці дуже обережно грають в обороні і пропустили за весь турнір лише один гол.
Водночас за таку "надмірну обережність" критикують Гаррета Саутгейта, адже гра від оборони завжди не така видовищна.
Але вона дала свій результат - Англія вперше в історії вийшла у фінал Євро.
Суперечливий пенальті у ворота датчан у півфіналі дещо позбавив симпатіїй до англійської збірної в очах міжнародної аудиторії, але англійців це вже не турбує - вони налаштовані вигравати фінал.
Англія-Італія. Історія протистоянь
Англія та Італія зустрічалися на полі 27 разів - 11 ігор виграла Італія, 8 разів перемогла Англія, ще 8 зустрічей завершилися внічию.
При цьому Італія ніколи не програвала Англії у фінальних стадіях великих турнірів (Чемпіонатів світу чи Європи).
Остання така гра була на груповій стадії Чемпіонату світу 2014 року й італійці виграли 2:1.
За два роки до цього вони ж вибили англійців по пенальті з чвертьфіналу Євро-2012.
Востаннє Англія обігрувала Італію у товариській грі в тому ж 2012 році з рахунком 2:1.
Тим не менше, букмекери дають командам приблизно однакові шанси на перемогу в фіналі.
Перевагою англійців називають гру в Лондоні: підтримка "Вемблі" точно додасть сил Англії, як це було під час більшості її ігор на цьому турнірі.
На "Вемблі" ж Англія здобула і свою найбільшу перемогу в історії - виграла той самий фінал чемпіонату світу 1966 року.
Але фінал вдома ще нічого не означає - на домашньому Євро-2016 Франція програла вирішальну гру в Парижі Португалії, а у 2004 році та ж Португалія поступилася в домашньому фіналі Греції.
Виграти євро вдома вдавалося лише двом командам: Іспанії у 1964 році та Франції у 1984 році.
Тож якщо у фіналі переможе Англія, це стане її першим тріумфом на Євро в історії і першим трофеєм з часів перемоги на Чемпіонаті світу 1966 року.
Італія ж може виграти Євро вдруге після перемоги 1968 року.