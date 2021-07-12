Як Італія стала чемпіоном Європи. Фінал Євро 2020 у фото

59 хвилин(и) тому

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У фіналі Євро 2020 збірна Італії обіграла Англію і вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, тож доля матчу визначилася у серії пенальті, де більш влучними були італійці.

Обидві команди готувалися до матчу як до моменту істини.

Англія прагнула здобути першу у своїй історії перемогу на Чемпіонаті Європи. Попри могутність англійських футбольних клубів, англійська збірна вигравала великий турнір лише раз - Чемпіонат світу у 1966 році.

Для Італії це було ключовим випробуванням на міцність для амбіційної та молодої команди Роберто Манчіні, яка не програла на чемпіонаті жодного матчу. Для італійських вболівальників годі було уявити кращого подарунку після сповненого жахіттями пандемії та економічними проблемами 2020 року.

На фотографіях ви побачите, які емоції супроводжували вболівальників та гравців протягом всього матчу і після нього.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В англійському місті Нанітон ще до фіналу художник Натан Паркер намалював мурал на честь головних творців успіху збірної Англії - тренера Гарета Саутгейта (в центрі), футболістів Гаррі Кейна (ліворуч) та Рахіма Стерлінга (праворуч)

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Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фанати Англії збираються біля стадіону Вемблі

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Герцог Кембриджський Вільям та герцогиня Кембриджська Кетрін прийшли на стадіон Вемблі підтримати збірну Англії

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вболівальники обох збірних використали чимало фарби

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фанати Італії на стадіоні Вемблі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Італійські фани у Римі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тренер збірної Італії Роберто Манчіні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Італії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вже на другій хвилині Люк Шоу забив гол у ворота збірної Італії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захисник Люк Шоу забив свій перший гол за збірну Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смуток на обличчях італійських вболівальників після першого тайму, який завершився з рахунком 0:1 на користь Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навпаки англійські вболівальники після першого тайму були в гарному настрої

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На 67-й хвилині Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок: 1:1

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після голу Бонуччі матч тримав в напрузі вболівальників обох команд аж до завершення екстратаймів та серії пенальті

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У серії пенальті 22-річний голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарумма (на фото) відбив два удари англійців, а ще один удар потрапив у стійку воріт. Голкіпер Англії Джордан Пікфорд відбив два удари, але цього було замало. 3:2 - Італія виграла за пенальті і здобула чемпіонство

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джанлуїджі Доннарумма став героєм матчу для італійців

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Засмучені вболівальники Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роберто Манчіні святкує перемогу зі своїми футболістами

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонардо Бонуччі - футболіст, який зрівняв рахунок у фіналі Євро-2020, - тримає головний трофей чемпіонату

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарет Саутгейт проходить повз трофей Євро-2020, який так і не дістався Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Капітан збірної Англії Гаррі Кейн обіймає свою дружину Кетрін після програшу у фіналі Євро 2020

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Італійські вболівальники у Римі святкують

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святковий салют над Римом