Фінал Євро 2020. Англія веде після першого тайму

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захисник збірної Англії Люк Шоу забив гол у ворота Італії вже на другій хвилині

На стадіоні Вемблі у Лондоні відбувається фінал Чемпіонату Європи з футболу.

Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь збірної Англії завдяки швидкому голу захисника Люка Шоу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Італії

Матч одразу почався з потужного наступу англійської збірної. Вже на другій хвилині Люк Шоу розпочав атаку і за кілька секунд завершив її з подачі Кірана Тріпп'є голом у ворота збірної Італії.

Це був перший м'яч за збірну для 25-річного захисника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу і найшвидший м'яч в історії фіналів чемпіонатів Європи, забитий на 1:57.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійці забили найшвидший гол в історії фіналів чемпіонатів Європи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люк Шоу радіє забитому голу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійці вітають Люка Шоу з голом

Перший удар від італійської збірної по воротах Англії прийшовся на сьому хвилину. Нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє намагався пробити ворота англійців, але м'яч пролетів понад воротами.

На 12-й хвилині капітан збірної Англії Гаррі Кейн наблизився впритул до воріт Італії, але віддав неточну передачу і англійці втратили м'яч.

У другій половині тайму італійці стрімко пішли в атаку.

На 28-й хвилині Лоренцо Інсіньє наблизився до штрафного майданчику збірної Англії, пробив, але не точно. На 34-й хвилині Федеріко Кьєза обвів кількох захисників Англії і пробив по воротах - м'яч пролетів поблизу стійки воріт. Але шанс був непоганий.

Англійці відповіли швидкою контратакою, на вістрі якої знову стояв Люк Шоу, але захисник італійців Еммерсон вибив м'яч і врятував збірну від небезпеки.

Вже у доданий час Марко Верраті намагався пробити ворота Англії, але удар був слабким - м'яч прилетів прямо в руки голкіпера англійців Пікфорда.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смуток в очах італійських вболівальників у фанзоні в Римі після першого тайму

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійські фани радісно позують фотографам