Фінал Євро 2020. Англія веде після першого тайму
На стадіоні Вемблі у Лондоні відбувається фінал Чемпіонату Європи з футболу.
Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь збірної Англії завдяки швидкому голу захисника Люка Шоу.
Матч одразу почався з потужного наступу англійської збірної. Вже на другій хвилині Люк Шоу розпочав атаку і за кілька секунд завершив її з подачі Кірана Тріпп'є голом у ворота збірної Італії.
Це був перший м'яч за збірну для 25-річного захисника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу і найшвидший м'яч в історії фіналів чемпіонатів Європи, забитий на 1:57.
Перший удар від італійської збірної по воротах Англії прийшовся на сьому хвилину. Нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє намагався пробити ворота англійців, але м'яч пролетів понад воротами.
На 12-й хвилині капітан збірної Англії Гаррі Кейн наблизився впритул до воріт Італії, але віддав неточну передачу і англійці втратили м'яч.
У другій половині тайму італійці стрімко пішли в атаку.
На 28-й хвилині Лоренцо Інсіньє наблизився до штрафного майданчику збірної Англії, пробив, але не точно. На 34-й хвилині Федеріко Кьєза обвів кількох захисників Англії і пробив по воротах - м'яч пролетів поблизу стійки воріт. Але шанс був непоганий.
Англійці відповіли швидкою контратакою, на вістрі якої знову стояв Люк Шоу, але захисник італійців Еммерсон вибив м'яч і врятував збірну від небезпеки.
Вже у доданий час Марко Верраті намагався пробити ворота Англії, але удар був слабким - м'яч прилетів прямо в руки голкіпера англійців Пікфорда.