Плавець Романчук здобув перше олімпійське срібло для України

15 хвилин(и) тому

Автор фото, НОК

24-річний український плавець Михайло Романчук фінішував другим у фіналі змагань на дистанції вільним стилем і здобув перше срібло України на Олімпіаді.

Він фінішував з часом 14.40,66.

Американцю Роберту Фінке він програм 1,1 секунди.

Автор фото, НОК

Це вже друга нагорода рівненського спортсмена. Михайло Романчук раніше здобув бронзу на дистанції 800 м вільним стилем.

У півфіналі на дистанції 800 м йому взагалі вдалося встановити олімпійський рекорд з часом 7:41.28. У фіналі встановлений рекорд ніхто не зміг перевершити, але й український спортсмен фінішував на секунду пізніше.

Загалом в України вже шість медалей - одна срібна і п'ять бронзових.

Автор фото, НОК

"Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з'явився новий швидший суперник", - розповів після фінішу Романчук та висловив сподівання, що вже на наступних Іграх зуміє зібрати повний комплект олімпійських нагород.

За його словами, змагання видалися дуже складними - незвичний режим, до якого організм до ще не звик.