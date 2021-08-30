Паралімпіада-2020: два золота, світовий рекорд і відмова від фото з росіянами

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Паралімпійський комітет України Підпис до фото, Андрій Трусов встановив світовий рекорд з плавання на 100 м

У шостий день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени завоювали одинадцять медалей - дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Золото для України виборола Марина Литовченко під час змагань з настільного тенісу та Андрій Трусов у плаванні на 100 метрів вільним стилем.

Крім того, Трусов встановив світовий паралімпійський рекорд. На фініші українець показав результат 1.08,14.

Автор фото, Паралімпійський комітет України Підпис до фото, Марина Литовченко виборола "золото" з настільного тенісу

Срібло вибороли Віктор Дідух під час змагань з настільного тенісу, Андрій Дорошенко під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи, Михайло Сербін під час змагань з плавання на 200 метрів.

Ігор Цвєтов отримав "срібло" під час змагань з легкої атлетики на 100 метрів, а Яна Лєбєдєва - з метання диска.

"Бронзу" з кульової стрільби отримала Ірина Щетнік.

Автор фото, Паралімпійський комітет України Підпис до фото, Ірина Щетнік отримала "бронзу" з кульової стрільби

Чоловіча збірна України (Андрій Трусов, Дени Дубров, Юрій Божинський, Максим Крипак) третіми пропливли естафету з плавання 4х100 метрів.

Ще дві "бронзи" отримав Роман Павлик під час змагань зі стрибків у довжину і Зоя Овсій у метанні диска.

Курйоз із фото

Не обійшлося без і без цікавих інцидентів. Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібло, відмовився від фото з російськими паралімпійцями на церемонії нагородження.

Російські бігуни здобули "золото" та "бронзу". Вони сфотографувалися удвох.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот з відео UA:ПЕРШИЙ

Перед тим, на Олімпіаді-2020, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Її розкритикували у соцмережах, а Міноборони нагадало, що російсько-українська війна накладає обмеження на спортсменів, які представляють Україну.

Згодом Ярослава Магучіх пояснила, що зробила це фото на емоціях.

Ігор Цвєтов - дворазовий паралімпійський чемпіон. На Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.

Екватор Паралімпіади

Пралімпіада-2020 досягла свого екватора. Попереду ще шість днів Ігор у Токіо.

Збірна України залишається на п'ятому місці у медальному заліку. Українці завоювали 54 медалі.

Лідирує у медальному заліку Паралімпіади збірна Китаю - 119 медалей, 54 з яких - золоті.