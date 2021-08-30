Паралімпіада-2020: два золота, світовий рекорд і відмова від фото з росіянами
У шостий день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени завоювали одинадцять медалей - дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
Золото для України виборола Марина Литовченко під час змагань з настільного тенісу та Андрій Трусов у плаванні на 100 метрів вільним стилем.
Крім того, Трусов встановив світовий паралімпійський рекорд. На фініші українець показав результат 1.08,14.
Срібло вибороли Віктор Дідух під час змагань з настільного тенісу, Андрій Дорошенко під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи, Михайло Сербін під час змагань з плавання на 200 метрів.
Ігор Цвєтов отримав "срібло" під час змагань з легкої атлетики на 100 метрів, а Яна Лєбєдєва - з метання диска.
"Бронзу" з кульової стрільби отримала Ірина Щетнік.
Чоловіча збірна України (Андрій Трусов, Дени Дубров, Юрій Божинський, Максим Крипак) третіми пропливли естафету з плавання 4х100 метрів.
Ще дві "бронзи" отримав Роман Павлик під час змагань зі стрибків у довжину і Зоя Овсій у метанні диска.
Курйоз із фото
Не обійшлося без і без цікавих інцидентів. Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібло, відмовився від фото з російськими паралімпійцями на церемонії нагородження.
Російські бігуни здобули "золото" та "бронзу". Вони сфотографувалися удвох.
Перед тим, на Олімпіаді-2020, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Її розкритикували у соцмережах, а Міноборони нагадало, що російсько-українська війна накладає обмеження на спортсменів, які представляють Україну.
Згодом Ярослава Магучіх пояснила, що зробила це фото на емоціях.
Ігор Цвєтов - дворазовий паралімпійський чемпіон. На Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.
Екватор Паралімпіади
Пралімпіада-2020 досягла свого екватора. Попереду ще шість днів Ігор у Токіо.
Збірна України залишається на п'ятому місці у медальному заліку. Українці завоювали 54 медалі.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади збірна Китаю - 119 медалей, 54 з яких - золоті.
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