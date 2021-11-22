Майбутнє французького футболу "під загрозою"
Постійні проблеми з поведінкою уболівальників на матчах Першої ліги становлять "загрозу" для "виживання" футболу в країні, заявила міністр спорту Франції Роксана Мерасінену.
У неділю матч між Ліоном та Марселем спочатку призупинили на дві години, а потім і скасували через те, що на п'ятій хвилині гри у гравця Дімітрія Паєта поцілили пляшкою з трибун.
У цьому сезоні Паєт вже не вперше "отримує" пляшкою.
Загалом цей сезон затьмарений багатьма випадками насильства серед уболівальників, які й петарди жбурляють, і на поле вибігають.
У понеділок Французька футбольна ліга (LFP) оголосила, що наступний матч першої ліги у Ліоні проходитиме за закритими дверима, залежно від результатів розслідування недільних негараздів.
1 грудня Ліон має приймати Реймс, тоді як результати розслідування очікуються 8 грудня.
"Вони повинні дійти згоди, такі проблеми мають вирішуватися на рівні ліги", - заявила Роксана Мерасінену радіо France Info.
"Усі мають розуміти, що на карту поставлено виживання французького футболу", - вважає міністр спорту, нагадавши, що футбол - "це світ, де обертаються мільйони євро".
У неділю телемовник, який придбав права на трансляцію матчу, був змушений "закривати розмовами" дві години ефіру, поки вирішувалося питання про скасування матчу.
У вівторок міністр спорту має зустрітися із міністром внутрішніх справ, щоб обговорити проблему поведінки спортивних фанатів.