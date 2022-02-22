УЄФА "майже напевно" перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії

Саймон Стоун

BBC Sport

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

УЄФА майже напевно перенесе фінал Ліги чемпіонів цього сезону з Санкт-Петербурга на тлі українсько-російської кризи.

Росія направила війська до двох самопроголошених республік на сході України, і є побоювання, що планується подальше вторгнення.

Кілька країн, Зокрема Британія, у відповідь на цей крок запровадили санкції проти Росії.

І на цьому тлі видається, що УЄФА навряд чи намагатиметься провести гру в Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи у Палаті громад у вівторок, заявив, що "немає шансів проводити футбольні турніри в Росії, яка вторгається в суверенні країни".

Британська міністерка культури Надін Дорріс додала, що у неї є "серйозні занепокоєння щодо спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, які вона буде обговорювати з відповідними керівними органами".

"Ми не дозволимо президенту Путіну використовувати події на світовій арені, щоб легітимізувати своє незаконне вторгнення в Україну", - додала вона.

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Тим часом колишня міністерка спорту Британії Трейсі Крауч повідомила BBC Sport, що УЄФА має перенести фінал "негайно".

Керівний орган європейського футболу оцінює ситуацію, перш ніж прийняти рішення, але, вочевидь, шукатиме нове місце для фіналу у стислі терміни третій рік поспіль. Останні два фінали Ліги чемпіонів проходили в Португалії через проблеми, пов'язані з Covid-19.

На думку BBC Sport, оскільки фінальна гра має відбутися в суботу, 28 травня, це, ймовірно, виключить Вемблі з претендентів на її проведення, оскільки цими вихідними на стадіоні мають відбутися фінали плей-офф Другої ліги та Чемпіонату.

УЄФА веде переговори з київським "Динамо" та лісабонським "Спортингом" щодо матчу 1/8 фіналу молодіжної ліги, який відбудеться 2 березня в столиці України.

Інші змагання УЄФА, можливо, також потрібно буде перенести. У цьому сезоні в інших європейських змаганнях не залишилося жодної команди з України, але російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга все ще грає у Лізі Європи і в четвер зіграє матч-відповідь раунду плей-офф з "Реалом" в Іспанії. "Зеніт" програв домашній матч з рахунком 3:2.

На міжнародному рівні планується, що Росія прийме Польщу в плей-оф Чемпіонату світу 24 березня і, якщо вона переможе, зіграє зі Швецією або Чехією 29 березня.

Україна також бере участь у плей-оф чемпіонату світу та відвідає Шотландію, а потім або Уельс або Австрію, щоб пройти кваліфікацію на турнір у Катарі.

"З огляду на британське та європейське засудження дій Росії в Україні, УЄФА має негайно перенести фінал Ліги чемпіонів зі стадіону "Газпрому", - зазначила Трейсі Крауч.

"Заборона політикам і посадовим особам відвідати Чемпіонат світу 2018 року, який проводила Росія, була м'яким сигналом для президента Путіна, який не мав суттєвого впливу, тому УЄФА має зайняти набагато більш жорстку позицію, не в останню чергу, щоб забезпечити безпеку подорожуючих уболівальників", - вважає вона.