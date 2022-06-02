"Для українців це більше, ніж футбол". Шотландські фани підтримали Україну
Співи, братання, обійми і взаємні добродушні підколювання.
Українські й шотландські фани легко знайшли спільну мову на вулицях Глазго перед матчем, який закінчився, зрештою, перемогою України.
Такої потужної підтримки від спортивних суперників українці не бачили давно. І справа, звісно, не лише в футболі.
Наступна гра української збірної запланована на 5 червня в Кардіффі. Якщо українці здолають збірну Уельсу, то отримають квиток на Чемпіонат світу 2022 в Катарі, що відбудеться цієї осені.
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Україна перемогла Шотландію 3:1. Це наблизило її до ЧС-2022
Збірна України з футболу провела перший матч плей-офф раунду для потрапляння на Чемпіонат світу-2022. Вона перемогла збірну Шотландії в неї вдома.