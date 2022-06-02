"Для українців це більше, ніж футбол". Шотландські фани підтримали Україну

40 хвилин(и) тому

Співи, братання, обійми і взаємні добродушні підколювання.

Українські й шотландські фани легко знайшли спільну мову на вулицях Глазго перед матчем, який закінчився, зрештою, перемогою України.

Такої потужної підтримки від спортивних суперників українці не бачили давно. І справа, звісно, не лише в футболі.

Наступна гра української збірної запланована на 5 червня в Кардіффі. Якщо українці здолають збірну Уельсу, то отримають квиток на Чемпіонат світу 2022 в Катарі, що відбудеться цієї осені.