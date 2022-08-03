Футболісти Прем'єр-ліги більше не ставатимуть на коліно перед кожним матчем. Що це за жест

Ден Роан

Спортивний редактор BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Гравці Прем'єр-ліги припинять робити передматчевий антирасистський жест - ставати на коліно перед кожним матчем сезону 2022-23.

Клуби вищої ліги почали ставати на коліно, щоб підтримати рух Black Lives Matter, який став популярним після смерті Джорджа Флойда в США в травні 2020 року.

Капітани Прем'єр-ліги ухвалили таке рішення після консультації з гравцями.

Тепер цей жест можна буде побачити перед певними іграми, включно з матчами Boxing Day і фіналом Кубка.

Гравці та персонал також стануть на коліно перед першим і останнім матчами сезону 2022-23, а також спеціальними раундами матчів No Place for Racism ("Немає місця расизму") у жовтні та березні.

Цей жест також робили перед матчем між Ліверпулем і Манчестер Сіті минулої суботи.

Капітани та гравці вірять, що спрацює принцип "менше - краще", і сподіваються, що якщо такий жест робитимуть рідше, він матиме більший ефект.

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"Ми вирішили вибрати важливі моменти, щоб ставати на коліно протягом сезону, щоб підкреслити нашу єдність проти всіх форм расизму, і тим самим ми продовжуємо демонструвати солідарність заради спільної справи", - йдеться у спільній заяві капітанів Прем'єр-ліги.

"Ми як і раніше рішуче прагнемо викорінити расові забобони та створити інклюзивне суспільство з повагою та рівними можливостями для всіх", - додають вони.

Жест був натхненний гравцем НФЛ Коліном Каперніком, який вирішив провести мовчазний протест проти расового гноблення, ставши на коліно під час виконання гімну США.

Однак у лютому 2021 року форвард "Крістал-Пелас" Вілфрід Заха припинив це робити, сказавши тоді, що "на даний момент не має значення, стаємо ми на коліна чи ні, деякі з нас досі зазнають гноблення".

Кілька клубів Чемпіонату, включно з "Дербі", "Брентфордом", "Борнмутом" і "Квінс Парк Рейнджерс", також припинили ставати на коліно приблизно в той самий час.

"Свонсі Сіті" та "Брістоль Сіті" нещодавно оголосили, що також припиняють цю акцію.

"Ми зустрічалися з капітанами минулого тижня, вони все ще повністю віддані цьому питанню", - сказав виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс BBC Sport у вівторок.

"Протягом двох років ставання на коліно стало частиною передматчевого ритуалу. Гравці бояться, що він втрачає силу та імпульс, і тепер це відбуватиметься в іншому форматі", - додав він.

"Гравці самі це вирішуватимуть, і ми підтримуємо їх у будь-якому рішенні, яке вони приймуть, як і клуби", - підсумував Мастерс.

Перед ухваленням рішення припинити робити цей жест голова антирасистської благодійної організації Kick It Out Санджай Бхандарі заявив, що підтримає гравців у будь-якому рішенні, яке вони ухвалять.

"Ми повинні приділяти більше часу тому, через що гравці стають на коліно, а не тому, стають вони на коліно чи ні", - сказав Бхандарі у вівторок.

"Причина, з якої вони стають на коліно, полягає в тому, що ми не живемо в рівному суспільстві. Існує дискримінація. Існує величезна кількість цькування в інтернеті, - продовжив він. - Вони використовують свою платформу для підвищення обізнаності та для того, щоб сказати людям при владі, що їм потрібно діяти. Що б вони не зробили, я підтримаю будь-який мирний жест".