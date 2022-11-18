1º У ГРУПІ A NaN
-
NaN 2º У ГРУПІ B
(Пенальті)
NaN
-
NaN
(Стадіон "Халіфа")
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Еквадор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Англія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Іран
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Уельс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Саудівська Аравія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Польща
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Австралія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Данія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Туніс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Німеччина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Японія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Бразилія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Країна
|І Ігри
|Пер Перемоги
|Пор Поразки
|Н Нічиї
|РГ Різниця голів
|О Очки
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Південна Корея
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Українська збірна не пройшла до фінальної частини чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Катарі у листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 1:0.