ЧС-2022 з футболу: таблиця ігор та результати

Чемпіонат світу з футболу 2022

Плей-офф

  • 1/8 фіналу
    • 1º У ГРУПІ A NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ B
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Халіфа")
    • 1º У ГРУПІ C NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ D
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
    • 1º У ГРУПІ D NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ C
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Тумама")
    • 1º У ГРУПІ B NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ A
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Байт")
    • 1º У ГРУПІ E NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ F
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Джануб")
    • 1º У ГРУПІ G NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ H
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "974")
    • 1º У ГРУПІ F NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ E
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
    • 1º У ГРУПІ H NaN
      -
      NaN 2º У ГРУПІ G
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Лусаїл")
  • Чвертьфінал
    • 1-е місце в групі E — 2-е місце в групі F NaN
      -
      NaN 1-е місце в групі G — 2-е місце в групі H
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
    • 1-е місце в групі А — 2-е місце в групі B NaN
      -
      NaN 1-е місце в групі C — 2-е місце в групі D
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Лусаїл")
    • 1-е місце в групі F — 2-е місце в групі E NaN
      -
      NaN 1-е місце в групі H — 2-е місце в групі G
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Тумама")
    • 1-е місце в групі B — 2-е місце в групі A NaN
      -
      NaN 1-е місце в групі D — 2-е місце в групі C
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Байт")
  • Півфінал
    • Переможець чвертьфіналу 1 NaN
      -
      NaN Переможець чвертьфіналу 2
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Лусаїл")
    • Переможець чвертьфіналу 3 NaN
      -
      NaN Переможець чвертьфіналу 4
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Аль-Байт")
  • За третє місце
    • Програш у півфіналі 1 NaN
      -
      NaN Програш у півфіналі 2
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Халіфа")
  • Фінал
    • Перемога у півфіналі 1 NaN
      -
      NaN Перемога у півфіналі 2
      (Пенальті)
      NaN
      -
      NaN
      (Стадіон "Лусаїл")

Груповий етап

    • Група A

      Група A
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Катар 0 0 0 0 0 0
      Еквадор 0 0 0 0 0 0
      Сенегал 0 0 0 0 0 0
      Нідерланди 0 0 0 0 0 0
      • Катар NaN
        -
        NaN Еквадор
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")
      • Сенегал NaN
        -
        NaN Нідерланди
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Катар NaN
        -
        NaN Сенегал
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Нідерланди NaN
        -
        NaN Еквадор
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")
      • Еквадор NaN
        -
        NaN Сенегал
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")
      • Нідерланди NaN
        -
        NaN Катар
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")

    • Група B

      Група B
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Англія 0 0 0 0 0 0
      Іран 0 0 0 0 0 0
      США 0 0 0 0 0 0
      Уельс 0 0 0 0 0 0
      • Англія NaN
        -
        NaN Іран
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")
      • США NaN
        -
        NaN Уельс
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
      • Уельс NaN
        -
        NaN Іран
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
      • Англія NaN
        -
        NaN США
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")
      • Іран NaN
        -
        NaN США
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Уельс NaN
        -
        NaN Англія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
    Повернутися на початок

    • Група C

      Група C
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Аргентина 0 0 0 0 0 0
      Саудівська Аравія 0 0 0 0 0 0
      Мексика 0 0 0 0 0 0
      Польща 0 0 0 0 0 0
      • Аргентина NaN
        -
        NaN Саудівська Аравія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")
      • Мексика NaN
        -
        NaN Польща
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")
      • Польща NaN
        -
        NaN Саудівська Аравія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
      • Аргентина NaN
        -
        NaN Мексика
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")
      • Польща NaN
        -
        NaN Аргентина
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")
      • Саудівська Аравія NaN
        -
        NaN Мексика
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")

    • Група D

      Група D
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Франція 0 0 0 0 0 0
      Австралія 0 0 0 0 0 0
      Данія 0 0 0 0 0 0
      Туніс 0 0 0 0 0 0
      • Данія NaN
        -
        NaN Туніс
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
      • Франція NaN
        -
        NaN Австралія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Туніс NaN
        -
        NaN Австралія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Франція NaN
        -
        NaN Данія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")
      • Австралія NaN
        -
        NaN Данія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Туніс NaN
        -
        NaN Франція
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
    Повернутися на початок

    • Група E

      Група E
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Іспанія 0 0 0 0 0 0
      Коста-Рика 0 0 0 0 0 0
      Німеччина 0 0 0 0 0 0
      Японія 0 0 0 0 0 0
      • Німеччина NaN
        -
        NaN Японія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")
      • Іспанія NaN
        -
        NaN Коста-Рика
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Японія NaN
        -
        NaN Коста-Рика
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
      • Іспанія NaN
        -
        NaN Німеччина
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")
      • Коста-Рика NaN
        -
        NaN Німеччина
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")
      • Японія NaN
        -
        NaN Іспанія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")

    • Група F

      Група F
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Бельгія 0 0 0 0 0 0
      Канада 0 0 0 0 0 0
      Марокко 0 0 0 0 0 0
      Хорватія 0 0 0 0 0 0
      • Марокко NaN
        -
        NaN Хорватія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Байт")
      • Бельгія NaN
        -
        NaN Канада
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
      • Бельгія NaN
        -
        NaN Марокко
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Хорватія NaN
        -
        NaN Канада
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Халіфа")
      • Канада NaN
        -
        NaN Марокко
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Тумама")
      • Хорватія NaN
        -
        NaN Бельгія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ахмад Бен-Алі")
    Повернутися на початок

    • Група G

      Група G
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Бразилія 0 0 0 0 0 0
      Сербія 0 0 0 0 0 0
      Швейцарія 0 0 0 0 0 0
      Камерун 0 0 0 0 0 0
      • Швейцарія NaN
        -
        NaN Камерун
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Бразилія NaN
        -
        NaN Сербія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")
      • Камерун NaN
        -
        NaN Сербія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Бразилія NaN
        -
        NaN Швейцарія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")
      • Камерун NaN
        -
        NaN Бразилія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")
      • Сербія NaN
        -
        NaN Швейцарія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")

    • Група H

      Група H
      Країна Ігри Перемоги Поразки Нічиї Різниця голів Очки
      Португалія 0 0 0 0 0 0
      Гана 0 0 0 0 0 0
      Уругвай 0 0 0 0 0 0
      Південна Корея 0 0 0 0 0 0
      • Уругвай NaN
        -
        NaN Південна Корея
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
      • Португалія NaN
        -
        NaN Гана
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "974")
      • Південна Корея NaN
        -
        NaN Гана
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
      • Португалія NaN
        -
        NaN Уругвай
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Лусаїл")
      • Гана NaN
        -
        NaN Уругвай
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Аль-Джануб")
      • Південна Корея NaN
        -
        NaN Португалія
        (Пенальті)
        NaN
        -
        NaN
        (Стадіон "Ед'юкейшн Сіті")
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Час вказаний за Києвом. ВВС не несе відповідальності за зміни.