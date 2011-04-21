Блохін - тренер збірної України з футболу

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Олега Блохіна затвердили на посаді головного тренера збірної України з футболу.

Як повідомив речник Федерації футболу України, кандидатуру пана Блохіна затвердили на засіданні виконкому ФФУ у четвер.

58-річний Олег Блохін, який уже очолював збірну 2003-2007 рр., був володарем "Золотого м’яча" 1975 року і рекордсменом збірної СРСР за кількістю голів і ігор.

У 1970-х роках Олег Блохін був найвідомішим нападником "Динамо" Києва, забивши 211 голів за клуб і 42 за радянську збірну.

Під керівництвом Блохіна українська збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, що було її найкращим досягненням досі.

Кар’єра 1969-1988 рр. "Динамо" Київ 1990-1993 рр. тренер "Олімпіакос" (Греція) 1993-2002 рр. тренер у грецьких клубах ПАОК, "Іонікос", АЕК 2003-2007 рр. тренер збірної України 2008-2009 рр. тренер ФК "Москва" 2009-2010 рр. спортивний директор ФК "Чорноморець"

Футбольні оглядачі кажуть, що призначення пана Блохіна не стало несподіванкою. Олег Блохін готуватиме збірну до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбудеться в Україні й Польщі.

У 90-х роках Олег Блохін тренував кілька грецьких клубів, включно з "Олімпіакосом".

Після того, як пан Блохін написав заяву про звільнення з посади головного тренера української збірної 2007 року, він очолював російський клуб ФК "Москва", який за його керівництва посів 9 місце в російському чемпіонаті, а згодом припинив своє існування. Пан Блохін пішов з клубу 2008 року.

Наприкінці дев'яностих пана Блохіна обрали депутатом Верховної Ради від партії "Громада", яку тоді очолював Павло Лазаренко, згодом він входив до фракції партії "Батьківщина", Комуністичної партії України й СДПУ(о).

Іншими кандидатами на посаду головного тренера були Юрій Калитвинцев і Павло Яковенко.

Досі виконувачем обов’язків тренера української збірної був Юрій Калитвинцев, який очолював збірну після відставки Мирона Маркевича, який пішов з посади у серпні минулого року через конфлікт з Григорієм Суркісом - президентом ФФУ. Читати подробиці

Західна преса твердила про можливість призначення на посаду тренера італійця Марчело Ліппі, але ці чутки не підтвердилися. Подробиці

Україна не потрапила до фіналу Чемпіонату світу з футболу у Південній Африці, програвши Греції у листопаді 2009 року, після чого тодішнього тренера Олексія Михайличенка звільнили з посади головного тренера.