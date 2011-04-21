Блохін - тренер збірної України з футболу
Олега Блохіна затвердили на посаді головного тренера збірної України з футболу.
Як повідомив речник Федерації футболу України, кандидатуру пана Блохіна затвердили на засіданні виконкому ФФУ у четвер.
58-річний Олег Блохін, який уже очолював збірну 2003-2007 рр., був володарем "Золотого м’яча" 1975 року і рекордсменом збірної СРСР за кількістю голів і ігор.
У 1970-х роках Олег Блохін був найвідомішим нападником "Динамо" Києва, забивши 211 голів за клуб і 42 за радянську збірну.
Під керівництвом Блохіна українська збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, що було її найкращим досягненням досі.
Футбольні оглядачі кажуть, що призначення пана Блохіна не стало несподіванкою. Олег Блохін готуватиме збірну до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбудеться в Україні й Польщі.
У 90-х роках Олег Блохін тренував кілька грецьких клубів, включно з "Олімпіакосом".
Після того, як пан Блохін написав заяву про звільнення з посади головного тренера української збірної 2007 року, він очолював російський клуб ФК "Москва", який за його керівництва посів 9 місце в російському чемпіонаті, а згодом припинив своє існування. Пан Блохін пішов з клубу 2008 року.
Наприкінці дев'яностих пана Блохіна обрали депутатом Верховної Ради від партії "Громада", яку тоді очолював Павло Лазаренко, згодом він входив до фракції партії "Батьківщина", Комуністичної партії України й СДПУ(о).
Іншими кандидатами на посаду головного тренера були Юрій Калитвинцев і Павло Яковенко.
Досі виконувачем обов’язків тренера української збірної був Юрій Калитвинцев, який очолював збірну після відставки Мирона Маркевича, який пішов з посади у серпні минулого року через конфлікт з Григорієм Суркісом - президентом ФФУ. Читати подробиці
Західна преса твердила про можливість призначення на посаду тренера італійця Марчело Ліппі, але ці чутки не підтвердилися. Подробиці
Україна не потрапила до фіналу Чемпіонату світу з футболу у Південній Африці, програвши Греції у листопаді 2009 року, після чого тодішнього тренера Олексія Михайличенка звільнили з посади головного тренера.