Копирайт изображения Reuters Image caption Новак Джоковіч сказав, що ця перемога стала найважливішим моментом у його кар'єрі

Перша ракетка світу серб Новак Джокович назвав історичну перемогу у фіналі Australian Open над Рафаелем Надалем найважливішим моментом у його кар'єрі.

Джокович здолав опір 10-разового переможця турнірів Гранд Слем Надаля у п'яти сетах. Матч тривав 5 годин 53 хвилин і став найдовшим фіналом в історії турнірів Великого Шолома.

"У мене сльози з'являються в очах, коли мені кажуть про те, що це найдовший фінал в історії Гранд Слем", - сказав захоплений Джокович.

4 турніри головні турніри входять до серії Гранд Слем: окрім Відкритого чемпіонату Австралії, це також Роллан Гарос, Вімблдон і Відкритий чемпіонат США.

У неділю Джокович втретє став переможцем в Австралії із рахунком 5-7 6-4 6-2 6-7 (5-7) 7-5.

У мене сльози з'являються в очах, коли мені кажуть про те, що це найдовший фінал в історії Гренд Слем

24-річний Джокович минулого року із турнірів Великого Шолома не зміг виграти лише у Франції. Це його третя перемога поспіль на турнірах Гренд Слем після Вімблдону та Відкритого чемпіонату США, а такого до нього досягали лише три тенісисти: Андре Агассі, Роджер Федерер та Матс Віландер.

"Я дуже пишаюсь тим, що я є частиною історії, що я членом елітного клубу гравців, які здобували цей трофей кілька разів", - сказав Новак Джокович.

Це був дуже гарний матч, дуже гарне шоу, і мені дуже сподобалось бути частиною його Рафаель Надаль

Він додав, що у нього було "багато шансів завершити матч у четвертому сеті, але Надаль здивував навіть його самого неймовірними ударами, тому й заслужив зіграти у п'ятому вирішальному сеті".

Гарне шоу

Друга ракетка Рафаель Надаль, який сподівався вдруге перемогти в Австралії після 2009 року, сказав, що це був один із найскладніших матчів в його кар'єрі.

"Це був дуже гарний матч, дуже гарне шоу, і мені дуже сподобалось бути частиною його", - сказав іспанець.

"Звичайно, я хотів перемогти, але я задоволений і тим, чого досяг".

Більшість спортивних видань у світі після епохального історичного матчу вийшли із фотографією переможця Джоковича на перших шпальтах, де він роздирає свою футболку після блискучої перемоги.

Спортивні оглядачі запитують: "Звідки у Джоковича знайшлись сили після майже шести годин на корті ще й розірвати свою футболку?"