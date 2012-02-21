Чісора "від усього серця" вибачився за бійку з Хеєм

Копирайт изображения Reuters Image caption Чісора вибачився за свою поведінку і до, і після бою з Кличком

Дерек Чісора заявив, що "від усього серця" вибачається за свої дії у бійці з британським боксером Девідом Хеєм після поєдинку з Віталієм Кличком.

Хей, своєю чергою, пообіцяв сприяти у можливому розслідуванні того, що сталося.

Бійка, яка за визначенням британської преси ознаменувала "чорний день" для спорту, сталася в суботу в Мюнхені на прес-конференції після поєдинку Чісора-Кличко.

У тому бої британець поступився по очках українському боксеру, рішення суддів було одностайним.

Німецькі прокурори у понеділок, 20 лютого, сказали Бі-Бі-Сі, що обох боксерів, і Хея, і Чісору, підозрюють у правопорушеннях, які можуть передбачати ув'язнення.

Зокрема, Девіда Хея підозрюють у завданні серйозних фізичних травм, за що йому може загрожувати від шести місяців до десяти років у в'язниці.

Дерека Чісору підозрюють у завданні менших травм, що може каратися строком до п'яти років у в'язниці або штрафом.

Сам Чісора визнав, що його поведінка була "непростимою". У своїй заяві він каже, що шкодує за свої дії до та після поєдинку. Так, на зважуванні перед боєм Дерек Чісора дав Віталію Кличку ляпаса.

"Було багато речей за лаштунками, які вивели мене з себе, але, однак, це не може бути вибаченням", - додав Чісора.

Девід Хей, який вже повернувся до Британії, виїхав з Німеччини раніше, ніж його затримала німецька поліція. Тоді як Чісору затримали перед вильотом в аеропорту Мюнхена і кілька годин допитували.

Представник Британської контролюючої боксерської ради, Роберт Сміт, сказав, що обоv боксерам може загрожувати пожиттєва дискваліфікація зі спорту. А президент Федерації німецьких професійних боксерів Томас Пульц сказав Бі-Бі-Сі, що Чісорі треба дати пожиттєву заборону, щоб "він більше ніколи ніде не бився".

Тренер Девіда Хея Адам Буз доводить, що його боксер захищався і закликає поважати вибачення Чісори.