Двох українських атлеток дискваліфікували за допінг

Копирайт изображения PA Image caption Антидопінгова агенція сподівається, що нинішні Ігри будуть "найчистішими"

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дискваліфікувала за вживання заборонених речовин бронзову медалістку Олімпіади в Пекіні, українську спортсменку Наталію Тобіас та Антоніну Єфремову.

Українка, яка на Олімпіаді 2008 року виборола третє місце в забігу на дистанцію 1500 м, входить до групи з дев'ятьох легкоатлетів, які, згідно із заявою IAAF, вдавалися до складного за механізмом допінгу. Його вперше застосували цього року.

У заяві організації сказано, що порушення були виявлені в документах - "біологічних паспортах" - шістьох атлетів; а трьох інших, зокрема Наталію Тобіас, упіймали на допінгу внаслідок повторної перевірки аналізів, зроблених минулого року на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Південній Кореї .

У крові Наталії Тобіас та іншої української спортсменки Антоніни Єфремової виявили синтетичний тестостерон.

"Сьогоднішня заява підкреслює подальшу невтомну кампанію IAAF в подоланні допінгу в легкій атлетиці", - заявив президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламін Діак.

Українки не входять до олімпійської збірної, яка виступатиме на Іграх в Лондоні.

Допінгу - бій

Заборонені речовини виявили у трьох росіянок, двох українок, а також по одному спортсмену з Греції, Марокко, Болгарії та Туреччини,

Спортсменів покарано забороною брати участь у спортивних змаганнях на терміни від двох до чотирьох років.

Так звані "біологічні паспорти" вимірюють зміни у складі крові атлетів, раніше їх застосовували для велосипедистів. Тепер перелік видів сорту, де застосовують цей підхід, значно розширили.

Ще раніше представники Світової антидопінгової агенції оголосили, що Лондонська Олімпіада буде "найбільш тестованою". Агенція представила новий тест для визначення зловживань з людським гормоном росту, який застосують на цій Олімпіаді.

Синтетичні гормони росту та тестостерон належать до тих речовин, які найскладніше визначати для антидопінгової агенції.

Загалом, як оголосила агенція, за перші шість місяців 2012 року у літніх олімпійських видах спорту були дискваліфіковані 107 атлетів. Всього ж за шість місяців були здійснені понад 71 тисяча тестів.