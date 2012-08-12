У Лондоні завершились ХХХ Олімпійські Ігри

Копирайт изображения AP Image caption На церемонії вшанували досягнення британської музичної індустрії

У Лондоні церемонією закриття під назвою "Симфонія британської музики" завершились ХХХ літні Олімпійські Ігри.

Олімпійський прапор передали меру Ріо-де-Жанейро Едуардо Паесу. Ріо прийматиме наступні Ігри у 2016 році.

На церемонії вшанували досягнення британської музичної британської індустрії. Перед глядачами на Олімпійському стадіоні виступили Енні Леннокс, Queen, Spice Girls, Джордж Майкл та інші зірки британського шоу-бізнесу.

Керівник лондонського організаційного комітету Себастьян Кое подякував спортсменам, волонтерам та всім, хто мав відношення до Олімпіади, за "чудові Ігри у чудовому місті".

Президент МОК Жак Рогге оголосив Ігри закритими і сказав, що чекає на молодь на наступних літніх Іграх за чотири роки.

Олімпійський вогонь загасали, а індивідуальні пелюстки із олімпійського вогню роздали всім 204 країнам-учасницям.

Художній керівник церемонії закриття, відомий хореограф Кім Ґевін сказав, що глядачі стали свідками "хаотичної симфонії".

У Лондоні були розіграні всі 302 комплекти нагород. Останню золоту медаль у сучасному п'ятиборстві здобула литовка Лаура Асадаускайтє.

Загалом у таблиці медалей перемогу здобули Сполучені Штати із 46 золотими нагородами, на другому місці китайці (38 золотих) і на третьому господарі британці - 29 золотих, що стало найкращим результатом для цієї команди за останні 104 роки.

Україна здобула 20 медалей (6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових) і посіла у таблиці медалей 14 місце. З країн колишнього Радянського Союзу це лише третій результат після Росії (4 місце із 24 золотими) та Казахстану (12-е місце із 7 золотими).

Ігри увійдуть в історію як перші, де у всіх видах спорту представлені жінки. Жіночий бокс дебютував саме тут. Також вперше на Олімпіаді виступив спортсмен на протезах - південноафриканець Оскар Пісторіус увійшов в історію, ставши першим спринтером з ампутованими нижніми частинами обох ніг.

29 серпня у Лондоні стартують Паралімпійські Ігри.