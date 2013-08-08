Металіст проходить ПАОК і чекає на рішення УЄФА

Image caption "Металіст" пройшов до наступного раунду Ліги чемпіонів завдяки перемозі та нічиї в іграх з ПАОКом

Харківський "Металіст" на домашньому стадіоні зіграв унічию 1:1 з грецьким ПАОКом.

Цей результат дозволив українському клубу за підсумками двох матчів пройти до останнього, четвертого, кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Наступний суперник харків’ян визначиться у жеребкуванні, яке відбудеться цієї п’ятниці.

Крім того, значний вплив на долю "Металіста" у єврокубках може справити рішення Дисциплінарної інстанції УЄФА, яка наступного вівторка розглядатиме його справу.

Нічия після перемоги

Срібний призер минулого чемпіонату України виграв перший матч у грецького ПАОКа з рахунком 0:2.

У результаті, для того, щоб пройти до наступного раунду кваліфікації, харків’янам фактично потрібно було не програти грекам з великим рахунком.

Тому у матчі-відповіді вболівальники "Металіста" не дочекалися від своєї команди яскравої комбінаційної гри.

Суперники обмінялися голами у другому таймі: на 72-й хвилині матчу аргентинський півзахисник "Металіста" Себастьян Бланко дальнім ударом відкрив рахунок, а за десять хвилин Томаш Нецид зрівняв рахунок.

"Ми пройшли далі – це головне. Грою я не задоволений. На футболістів сильно тиснув результат… Якщо ми хочемо пройти далі, то просто зобов’язані попрацювати над психологією", – сухо прокоментував підсумок матчу головний тренер харків’ян Мирон Маркевич.

Можливі суперники

Суперник "Металіста" у останньому, четвертому, кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів визначиться у жеребкуванні, що відбудеться цієї п’ятниці.

Якщо ми хочемо пройти далі, то просто зобов’язані попрацювати над психологією Мирон Маркевич, тренер "Металіста"

Харків’янам може випасти один з п’яти клубів: лондонський "Арсенал", французький "Ліон", італійський "Мілан", німецький "Шальке" чи російський "Зеніт".

У разі перемоги у двох матчах протистояння "Металіст" вперше у своїй історії потрапить до основної сітки Ліги чемпіонів. Якщо харків’яни програють, вони потраплять до групового турніру другого за важливістю клубного турніру континенту, Ліги Європи.

П’ять років по тому

Тим часом на вівторок, 13 серпня, призначене засідання Дисциплінарної інстанції УЄФА, на якому розглядатиметься дисциплінарна справа проти "Металіста".

УЄФА повідомив про порушення справи проти харківського клубу 6 серпня, після того, як Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав матч чемпіонату України сезону 2007/08 між "Металістом" та львівськими "Карпатами" договірним.

Дисциплінарна справа проти "Металіста" порушена за трьома статтями регламенту Ліги чемпіонів, у яких йдеться про критерії допуску клубів до турнірів УЄФА та, зокрема, про покарання за участь у договірних матчах.

Українські спортивні ЗМІ припускають, що одним з можливих покарань для "Металіста" може бути позбавлення його права участі у цьогорічній Лізі чемпіонів.