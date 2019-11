Копирайт изображения Liana Aguiar Image caption Алвеш каже, що расистські інциденти - не поодиноке явище

Іспанська поліція заявляє про арешт 26-річного вболівальника "Вільяреалу", якого підозрюють у тому, що він кинув банан у бразильського гравця "Барселони" Дані Алвеша.

Расистський інцидент стався минулої неділі, коли гравець збирався подати кутовий у матчі проти "Вільяреала".

Алвеш відреагував несподівано: очистив і надкусив банан. Цей жест отримав схвалення у всьому світі: на знак протесту проти расизму, знаменитості почали викладати у соцмережах свої фото з бананами.

"Вільяреал" уже заявив, що фанату, якого місцеві ЗМІ називають Давід Кампая Ллео, довічно заборонили відвідувати матчі клубу.

Сам Алвеш каже, що здивований розголосом, якого набув цей інцидент.

В інтерв'ю Бразильській службі ВВС він заявив, що бореться з расизмом вже не перший рік, і що подібні випади трапляються нерідко.

Копирайт изображения facebook.comVitaliWladimirKlitschko Image caption Не лишився осторонь кампанії і Володимир Кличко

"Сподіваюся, що ця кампанія допоможе викоренити таке ставлення з футболу. І сподіваюся, що дискусія про расистські упередження не затихне, а стане постійною, не обмежуючись футболом", - додав він.

"Усі ми мавпи"

Повідомляється, що затриманий чоловік може мати стосунок до однієї з молодіжних команд "Вільяреалу", однак сам клуб поки що цього не коментує.

У оприлюдненій раніше заяві "Вільяреалу" йдеться про те, що клуб "глибоко шкодує та засуджує цей інцидент".

Невдовзі після інциденту інший бразильський футболіст, Неймар, опублікував у Twitter свою фотографію, на якій він тримає банан у руці.

Після цього мережу заполонили пости з хештегом "we are all monkeys" ("Усі ми мавпи") - фотографуватися з бананами заходилися професійні футболісти, знаменитості і звичайні люди.

Однією з останніх публічних фігур, котрі долучилися до цієї акції, став прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці, котрий позував журналістам поруч з італійським футбольним тренером Чезаре Пранделлі.