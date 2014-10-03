Другий тур ЛЄ для України: чотири очки на трьох

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У другому турі Ліги Європи лише "Динамо" змогло перемогти - "Дніпро" зіграв унічию, а "Металіст" програв.

У сумі українські клуби набрали лише 4 очки з 9 можливих.

Впевнена перемога "Динамо"

"Динамо" змогло здобути другу впевнену перемогу підряд після виїзного успіху з португальським "Ріу Аве".

У четвер, 2 жовтня, "динамівці" на "Олімпійському" стадіоні переграли румунський "Стяуа" з рахунком 3:1.

Кияни вийшли на матч у дещо незвичному складі - перед недільним матчем з "Шахтарем" у національному чемпіонаті тренер "Динамо" Сергій Ребров вирішив поберегти кількох основних гравців.

Початок гри пройшов у рівній боротьбі. Лише наприкінці першого тайму зміг відзначитися капітан "динамівців" Андрій Ярмоленко, який ефектно реалізував пас від Юнеса Беланда.

На початку другої половини гри румуни мали гарний шанс зрівняти рахунок, однак м'яч після подачі з кутового до воріт так і не потрапив - не вистачило кілька сантиметрів.

Загалом другий тайм пройшов за домінування "Динамо", яке на 66-й хвилині подвоїло свою перевагу - гол після довгої передачі Андрія Ярмоленка забив Артем Кравець.

На кілька хвилин інтрига у матчі відродилась після того, як румуни відіграли один м'яч наприкінці матчу. Однак вже на першій доданій хвилині польський новачок "Динамо" Лукаш Теодорчик забив третій гол (щоправда, після незафіксованої гри рукою "динамівця" Сергія Рибалки).

У підсумку "Динамо" з шістьма очками очолює свою групу. В іншому матчі "Ольборг" мінімально переміг "Ріу Аве".

Фіаско "Металіста"

"Металіст" не зміг протиставити нічого серйозного бельгійському "Локерену".

У виїзній грі харків'яни прагнули здобути бодай нічию, однак втратили її за 15 хвилин до кінця основного часу - красивий гол забив нападник бельгійців Нілл де Паув.

У час, що лишився, "Металіст" спробував атакувати великими силами, однак ледь не пропустив другий гол.

Як результат - другий програш в єврокубках та поки останнє місце не у найскладнішій групі. У паралельному матчі польська "Легія" (наступний суперник харків'ян) змогла здобути виїзну перемогу над турецьким "Трабзонспором".

Нулі "Дніпра" у Франції

У матчі на виїзді з французьким "Сент-Етьєном" міг перемагати "Дніпро".

Упоравшись зі стартовим тиском хазяїв, "дніпряни" пішли в атаку й на 27-й хвилині гри заробили право пробивати пенальті. Однак Нікола Калинич не зміг переграти воротаря "Сент-Етьєна".

Надалі матч проходив за певної переваги французів, які кілька разів могли забивати, однак надійно зіграв воротар "Дніпра" Денис Бойко.

"Дніпрян" виїзна нічия на полі одного з головних суперників загалом влаштовує. Хоча українська команда наразі третя у групі, найближчі два матчі вона гратиме з потенційним аутсайдером азербайджанським "Карабахом", який поступився італійському "Інтеру" 0:2.