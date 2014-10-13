Формула-1 в Сочі: з Путіним, але майже без іноземців

Копирайт изображения AFP Image caption Берні Екклстоун, схоже, залишився задоволений російським етапом гонок

"Краще б вони місцевими гірськими серпантинами проїхалися, ніж Олімпійським парком", - говорить водій, який зустрів мене в сочинському аеропорті.

Йдеться про пілотів "королеви автоспорту", як іменують у спортивному світі Формулу-1, що завітали до міста-курорту.

Місцем проведення першого в історії Гран-прі Росії став Олімпійський парк, на території якого через півроку після завершення зимових Ігор-2014 виріс "Сочі Автодром".

Перший російський гонщик в історії Ф-1 Віталій Петров в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі каже, що сочинська траса є чимось середнім між традиційним автодромом та міською трасою - як, наприклад, в Монте-Карло.

"Вуличні траси завжди трохи складні, відрізняються від справжніх трас тим, що у пілотів практично немає права на помилку. Припустився грубої помилки - розбив машину", - пояснює Петров.

Image caption Віталій Петров вважає, що Формула-1 стає дедалі більш популярною в Росії

У Сочі колишній гонщик "Рено" та "Катерхема" представляє команду "Мерседес", за яку він виступає зараз в чемпіонаті DTM - німецької гоночної серії кузовних автомобілів.

Крім того, Петров - обличчя російського етапу, як і безпосередній учасник сочинського етапу Данило Квят. 20-річний уфимець, який представляє італійську "Торо Россо", з наступного сезону змінить в "Ред Буллі" чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

За словами Віталія Петрова, успіхи російських гонщиків багато в чому сприяли приходу Формули-1 в Росію. Попередні спроби організувати етап - зокрема, в Москві і Підмосков'ї - виявлялися невдалими.

"Напевно, до цього президент та інші не особливо хотіли або не думали, що Формула-1 популярна в Росії. І правда, вона не була настільки популярна раніше, щоб її сюди привозити, хоча телевізійна аудиторія, звичайно, була велика. На той момент ми б просто даремно побудували автодром і втрачали б гроші. Зрозуміло, що Олімпіаду всі дивляться, Євробачення теж, тепер прийшла, мабуть, черга Формули-1", - вважає автогонщик.

Підтримка Б'янкі

Image caption Адріан Сутіль, як і інші гонщики, переживає через аварію з Жюлем Б'янкі

Сочинський етап чемпіонату світу проходив на тлі трагедії тижневої давності, коли під час Гран-прі Японії пілот російської команди "Маруся" Жюль Б'янківрізався в евакуатор і травмував голову. Стан француза лікарі досі оцінюють як "стабільно важкий".

За кілька годин до початку гонки моїм несподіваним супутником по гольф-кару, який прямував з готелю на трасу, виявився німецький пілот "Заубера" Адріан Сутіль. Саме болід Сутіля після аварії в Японії прибирав евакуатор в момент вильоту з траси Б'янкі.

"Звичайно, нам всім важко. Наші думки зараз з Жюлем, тому робити свою роботу складніше, ніж зазвичай. Однак ми залишаємося професіоналами і маємо показати в гонці все найкраще, на що здатні", - зізнався Сутіль.

Перед тим, як сісти за кермо, всі гонщики-учасники Гран-прі на знак підтримки Б'янкі встали в коло і обнялися. На моніторах, встановлених уздовж траси, з'явилося їхнє звернення до колеги: "Ми всі разом з тобою, Жюль". Глядачі на трибунах зустріли такий жест пілотів оплесками.

Однак, як розповів bbcrussian.com москвич Олексій Осипов, йому і його друзям організатори не дозволяли пронести на свій сектор саморобний банер зі словами підтримки на адресу Б'янкі.

"Нас не пускали з прапорами, хоча в усій Формулі-1, в інших країнах це вітається. Потім дозволили, але ми довго воювали на вході, прапори намагалися відібрати, - каже Осіпов, - На трибуні сприймали по-різному. Справа в тому, що тут на трибунах мало саме таких уболівальників, які завжди стежать за Формулою-1. Більшість приїхала, тому що гонка в Росії. Багато хто просив прибрати прапор, бо він їм заважав".

Санкції і "багато поліції"

За словами організаторів, на трибунах "Сочі Автодрому" в день гонки зібралися 55 тисяч людей. При цьому, як заявив раніше промоутер російського Гран-прі Сергій Воробйов, іноземних уболівальників - близько 10%.

Копирайт изображения Getty Image caption На трибунах було багато росіян, але мало іноземців

Зазвичай у Формули-1 є велика група фанатів, які їздять з етапу на етап. У Сочі, очевидно, приїхали не всі.

До того, як піднятися на трибуну, намагаюся знайти на території Олімпійського парку гостей з-за кордону, але зробити це непросто.

Нарешті, чую незнайому мову. Виявляється, четверо молодих людей, які об'їздили майже всі етапи в щорічному календарі Формули-1, приїхали з Латвії.

"Головна відмінність (етапу в Сочі. - Ред.) - багато поліції, - каже Вестурс Спила. - В інших місцях майже нічого не перевіряють, а тут треба проходити кілька разів через контроль. Впадає в очі, що тут немає іноземців. Говорили, що 10%, але здається, що навіть менше. Ми через можливі санкції навіть зробили страховку, щоб у разі чого отримати гроші за квитки назад".

За кілька тижнів до сочинського етапу дедалі частіше можна було почути заклики позбавити Росію права проведення Гран-прі на додачу до санкцій з боку Євросоюзу і США, однак бос Формули-1 Берні Екклстоун впевнено заявляв, що на такий крок ніхто йти не збирається.

Рівно чотири роки тому, 14 жовтня 2010 року, Екклстоун підписав контракт на проведення гонок в Росії за безпосередньої участі Володимира Путіна, який на той момент обіймав пост прем'єр-міністра. В неділю Екклстоун і Путін разом спостерігали з трибуни за гонкою.

На те, що в Сочі надто підвищені заходи безпеки, нарікає в бесіді зі мною ще один іноземний гість - аргентинець Карлос Маєр, який організовує поїздки своїх співвітчизників на гонки Формули-1 по всьому світу. До Росії Карлос привіз групу з 22 людей.

"Ми лише змушені приймати такі правила гри. Гадаю, багато хто не поїхали сюди через те, що Україна зовсім поруч. Ми чули, що літакам доводиться робити гаки, щоб облітати прикордонну територію. Так вийшло, що конфлікт в Україні почався вже після того, як ми придбали квитки, тому вибору їхати чи не їхати до Росії у нас вже не було", - каже Карлос.

Свято для місцевих

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Путін особисто нагороджував тріумфаторів змагань

Жителька Сочі Раїса Мартакова каже мені, що після Олімпіади намагається нічого не пропускати з того, що відбувається у місті.

"Такі події бувають не дуже часто. Це взагалі вже інше місто, з іншою свідомістю. Я - людина радянських часів, яка нічого не бачила, а зараз ми - в центрі світу, весь світ на нас дивиться. Думаю, всі тимчасові незручності, яких ми, сочинці, зазнавали, компенсуються сповна", - розповідає Раїса.

Дуже багато вболівальників з крайового центру - Краснодара. Андрій зі шкільної лави професійно займається картингом.

"Довго чекав цього. Думаю, наша влада дозріла провести такий вид спорту в Росії. Це дорогий вид спорту. Росія просто уваги не звертала, а потім провели Олімпіаду і з'явилося відповідне місце", - вважає він.

Є й глядачі з інших регіонів. Гість з Іжевська розповідає, що приїхав з родиною відпочивати і заодно придбав квитки на Формулу-1, але, каже, "ціни в кафешках дуже вже дорогі".

Іду до точок громадського харчування перевіряти. Універсальна ціна - 250 рублів - майже на всі найменування: хот-дог, попкорн, шматок піци, вареники і млинці з різною начинкою.

На трибуні, де сидів я, вболівальники особливою активністю під час гонки не відрізнялися. Реагували переважно на дії Квята, розчаровано видихнувши, коли росіянин пропустив відразу двох суперників і відкотився на 14-й рядок.

На ньому Квят в результаті і фінішував, хоча після вдалої кваліфікації стартував з п'ятого місця.

Ще одне пожвавлення на трибуні - цього разу у вигляді оплесків - викликала поява на моніторі Володимира Путіна. Саме президент Росії вручив головний трофей першому в історії переможцю сочинського Гран-прі, британцеві Льюїсу Хемілтону.

Пілот "Мерседеса" збільшив до 17 очок перевагу в загальному заліку над партнером по команді, німцем Ніко Росбергом, який став в Сочі другим. Доля чемпіонського титулу вирішиться в трьох гонках, що залишилися - в Остіні, Сан-Паулу і Абу-Дабі.

"Рев моторів - просто фантастика, - каже мені на виході з Олімпійського парку Дмитро з Підмосков'я. - Звичайно, по телевізору все краще видно, а тут ти не бачиш всю трасу, але хоча б один раз в житті на Формулу-1 потрібно з'їздити обов'язково".

Промоутери "Гран-прі Росії" наступного року хочуть організувати в Сочі гонку в нічний час. Контракт на проведення гонок Формули-1 в Росії розрахований на сім років.