Шахтар знову розгромив БАТЕ
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) із рахунком 5:0 переміг команду БАТЕ із білоруського міста Борисов у рамках четвертого туру Ліги Чемпіонів.
Матч відбувався на "Арені-Львів".
Перший м'яч на 19-й хвилині рикошетом від захисника забив капітан Даріо Срна.
Другий гол виконав Алекс Тейшейра, усі наступні - Луїс Адріану.
У попередньому матчі у Борисові "Шахтар" переміг БАТЕ із рахунком 0:7.
Чотири із семи голів гравці "Шахтаря" забили упродовж десяти хвилин перед закінченням першого тайму.
У ще одному матчі групи H португальський "Порту" із рахунком 2:0 обіграв на виїзді іспанський "Атлетик".
Після чотирьох турів "Порту" із десятьма завойованими очками веде перед у групі. "Шахтар" заробив вісім очок, БАТЕ - три, "Атлетик" - одне.