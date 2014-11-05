Шахтар знову розгромив БАТЕ

Копирайт изображения AFP Image caption Віталій Гайдучик і Луїс Адріану, який у цьому матчі забив три м'ячі

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) із рахунком 5:0 переміг команду БАТЕ із білоруського міста Борисов у рамках четвертого туру Ліги Чемпіонів.

Матч відбувався на "Арені-Львів".

Перший м'яч на 19-й хвилині рикошетом від захисника забив капітан Даріо Срна.

Другий гол виконав Алекс Тейшейра, усі наступні - Луїс Адріану.

У попередньому матчі у Борисові "Шахтар" переміг БАТЕ із рахунком 0:7.

Чотири із семи голів гравці "Шахтаря" забили упродовж десяти хвилин перед закінченням першого тайму.

У ще одному матчі групи H португальський "Порту" із рахунком 2:0 обіграв на виїзді іспанський "Атлетик".

Після чотирьох турів "Порту" із десятьма завойованими очками веде перед у групі. "Шахтар" заробив вісім очок, БАТЕ - три, "Атлетик" - одне.