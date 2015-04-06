Марія Музичук: третя українська королева шахів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Марія Музичук перед нинішньою перемогою була чемпіонкою командних чемпіонатів світу і Європи

Перемігши в російському Сочі росіянку Наталію Погоніну, українка Марія Музичук стала 15-ю чемпіонкою світу з шахів.

Тріумф 22-річної спортсменки зі Стрия Львівської області став для шахових фахівців якщо не сенсацією, то великою несподіванкою. На світову першість Марія їхала, перебуваючи на 12-му місці в рейтингу ФІДЕ.

Українські сподівання перед турніром на світову шахову корону були пов’язані радше зі старшою на два роки її сестрою Анною Музичук. У березневому рейтингу ФІДЕ Анна була шостою і справедливо вважалася однією з фавориток мундіалю.

Втім, у чвертьфіналі Музичук-старша поступилася одній з найдосвідченіших представниць топ-100 планети, 51-річній шведці Пії Крамлінг.

Ще раніше, на стадії 1/16 фіналу вибула 13-та чемпіонка світу Анна Ушеніна з Харкова, яка поступилася номінально слабшій за себе француженці Марі Себаг через казус, який стався з нею напередодні тай-брейку.

Анна запізнилася на гру. Напередодні в Ушеніної розрядився телефон. Ввімкнувши мобільник після підзарядки, Анна не зауважила, що апарат автоматично перелаштувався на український час, тобто, на мінус одну годину від московського.

Помітила різницю шахістка надто пізно і спізнилася до початку на кілька хвилин. Їй зарахували технічну поразку.

Непростий старт першості

Марія Музичук до нинішнього мундіалю була чемпіонкою командних чемпіонатів світу і Європи. В особистому заліку вона двічі (2012 і 2013 років) вигравала чемпіонат України, однак на торішній внутрішній першості у Львові стала лише четвертою.

Світова першість-2015 складалася для Марії непросто з самого початку. Маючи виграшну позицію, вона програла в цейтноті стартову партію відверто слабшій канадійці китайського походження Юанлінь Юан. Граючи другу партію білими, Музичук спочатку хвилювалася, але все ж змогла виграти спочатку її, а потім і тай-брейк.

Дуже складною виявилася й зустріч 1/16 фіналу проти полячки Моніки Сочко. Сильнішу суперниці теж визначали на тай-брейку.

"Моніка – прекрасний тактик, тому я хотіла отримати стратегічну гру, - сказала після перемоги Музичук-молодша. – Не знаю, як це у мене вийшло. На тай-брейку я боялася прорахуватися, щось втратити. Психологічно тиснув також той факт, що на тай-брейку в першому колі полячка виграла, маючи абсолютно програшну позицію. Її суперницю литовку Дауліте мені було відверто шкода".

В 1/8 фіналу Марія зустрілася з чемпіонкою світу-2004 Антоанетою Стефановою з Болгарії, яка на попередній стадії перемогла іншу українку Інну Гапоненко.

Першу партію чорними Музичук виграла, завдавши суперниці контрудару після непереконливого дебюту і остаточно захопивши перевагу в затяжному закінченні. Відстояти здобуте білими виявилося справою техніки. Зробивши нічию з позиції сили, Музичук вийшла у чвертьфінал.

Найважчий поєдинок

Найважчою в ході чемпіонату зустріччю для Марії був її поєдинок з рейтинг-фаворитом турніру Хампі Конеру з Індії.

Хампі до зустрічі з українкою виграла шість партій з шести. Домінувала спочатку індійська шахістка і в партії чорними проти Музичук. Та пропустивши потужний тактичний удар українки, Конеру програла.

Російський гросмейстер Євгенія Мірошниченко, яка вела трансляцію для офіційного сайту поєдинку, зазначила: "Спершу здавалося, що Хампі Марічку подавила і загіпнотизувала, але потім почала пропускати удари і відключилася".

Під час партії я вважала, що маю велику перевагу. Однак чорні кмітливо захищалися, я витрачала чимало часу на вирішення непередбачуваних завдань Марія Музичук

Зрештою, білими Конеру відігралася. Вона обрала складну схему з дебютними рокіровками, але Музичук виявилася до такого повороту готовою. Та потім індійка перехитрила Марію, розмінявши дві тури на ферзя. Цей маневр виявився вирішальним.

"Напередодні зустрічі з Музичук я сильно хвилювалася, тому й програла чорними, - сказала Конеру, вирівнявши становище. – Мабуть, хвилювання пов’язане з форматом турніру. Грати за нокаут-системою – то завжди нерви. В партії білими мені втрачати було нічого, тому й обрала сумнівний варіант. У міттельшпілі в чорних все було гаразд. Може, вони навіть стояли краще. Але в підсумку мені вдалося перехитрити Марію. То була божевільна партія".

Наприкінці того флеш-інтерв’ю Конеру припустила, що може не встигнути відновити сили перед тай-брейком. І справді, судячи з перебігу обох скорочених партій, повноцінно відновитися Хампі не вдалося.

Індійка мала перевагу в міттельшпілі, але в цейтноті винахідливішою з тактичної точки зору була українка. В підсумку перша партія завершилася внічию, а в другій Конеру, маючи величезну перевагу, пропустила контрвипад, після якого її позиція стала безнадійною.

У дебюті півфіналу проти іншої представниці Індії Харіки Дронаваллі Музичук, граючи білими, теж обрала шотландську партію. Ту саму, яка принесла їй перемогу над Конеру. Втім, індійка відповіла нестандартно й невдовзі Марії довелося відійти від заготовок. Українка мала певну перевагу, але все ж змушена була прийняти пропозицію про нічию.

"Під час партії я вважала, що маю велику перевагу, - сказала Музичук. – Однак чорні кмітливо захищалися, я витрачала чимало часу на вирішення непередбачуваних завдань".

Врешті, теж відстоявши чорними з допомогою голландського захисту нічию, Музичук змогла перемогти на тай-брейку. Щоправда, вигравши в "репіді" партію чорними, білими Марія програла. Втім, вирішальна десятихвилинка, яку українка знову проводила білими, все ж була за нею.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Марія Музичук - третя чемпіонка в українській історії

Вирішальна дуель

Росіянка Наталія Погоніна, яка стала суперницею українки у фіналі – персона в зустрічі за шахову корону несподівана. У березневому рейтингу ФІДЕ 30-річна росіянка посідала 40-ву позицію.

У російському табелі про ранги Погоніна йде лише дев’ятою. Але Наталії на домашньому мундіалі після сенсаційної перемоги в 1/16 фіналу над китаянкою Цзюй Веньцзюнь надалі трохи щастило на суперниць.

В 1/8-й вона мала грати з Ушеніною, однак українка програла француженці Себаг через неявку. Потім була ще одна сенсаційна перемога над іншою представницею Китаю Чжао Сюе й ще один подарунок у вигляді поразки Анни Музичук у чвертьфіналі від шведки Крамплінг.

Але, перемігши скандинавку в півфіналі, третьої зустрічі з представницею України Погоніна уникнути не змогла. Зрештою, це теж був своєрідний подарунок, адже фавориткою у верхній частині сітки була Конеру.

Попри те, що Україна й Росія перебувають фактично у стані війни, перед фіналом політичної складової суперниці майстерно уникнули.

Під час фіналу українка і росіянка постійно підкреслювали, що знають одна одну давно і спілкуються у повсякденному житті дуже добре.

Хоча ажіотаж навколо поєдинку був все ж чималий. І вплинув він найперше на Погоніну. Наталія сказала, що така велика увага, чимало теле- і фотокамер для неї є явищем незвичним.

Допомога сестри

До фіналу Марію Музичук готувала сестра Анна.

"Я запитувала Аню, як мені грати у півфінальних і фінальних партіях", - скаже потім чемпіонка.

Готуючись до зустрічі з Наталею Погоніною, Марія використала єдиний вихідний день для походу в гори. Найперше, щоб відпочити морально.

Крім того, Музичук впродовж чемпіонату, аби не відволікатися, свідомо уникала будь-яких інтерв’ю. Крім протокольних прес-конференцій після зустрічей, звісно.

Вийшла складна позиція зі взаємними шансами. Склалося відчуття, що я щось наплутала Наталія Погоніна, суперниця Марії Музичук у фіналі

У першій партії білими грала росіянка. На 26-му ході Музичук допустила серйозну помилку, але Погоніна скористатися нею не змогла. Врешті, вдавшись до серйозного розміну фігурами, суперниці погодилися на нічию. На прес-конференції після закінчення партії Музичук виглядала спокійнішою. Погоніна навпаки намагалася уникати окремих питань про ігрові ситуації, пояснивши це тим, що ще буде грати білими.

Свою перевагу Музичук позначила, вигравши другу партію білими фігурами.

"Суперниця мене здивувала, вибравши іспанську партію, - прокоментувала програш Погоніна. – У відповідь я теж вирішила зіграти варіант, який, в принципі, у мене ніколи не зустрічався – систему Брейєра. Вийшла складна позиція зі взаємними шансами. Склалося відчуття, що я щось наплутала".

Перших десять ходів третьої партії, в якій був розіграний меранський варіант слов’янської оборони, виявилися абсолютно ідентичними з партією першою.

Після того Погоніна намагалася діяти агресивно, однак Музичук виявилася до такого повороту подій готовою.

Росіянка якщо й мала якусь перевагу, то свої шанси втратила. Надалі агресивніше грала вже Музичук, змусивши суперницю погодитися на 67-му ході на нічию.

За рахунку 2:1 на свою користь Музичук у четвертій партії білими фігурами було достатньо зіграти внічию. Погоніна мусила вигравати.

З дій Наталії було помітно, що вона очікує від суперниці традиційного для неї дебюту, шотландської партії. Але Марія знову здивувала, вибравши дебют з чотирьох коней.

Було очевидно, що українка з перших ходів налаштовується грати на нічию. Свої задуми Музичук реалізувала бездоганно. На 56-му ході, розуміючи, що шансів на перемогу немає, Погоніна погодилася на нічию.

2,5:1,5 – Марія Музичук стала 15-ю чемпіонкою світу.

Марія – третя чемпіонка в українській історії. Першою, виступаючи за СРСР, 1953 року стала Людмила Руденко з Лубен Полтавської області.

2012 року світовою шаховою короною заволоділа харків’янка Анна Ушеніна. На найближчому конгресі ФІДЕ має визначитися, де і коли Марія Музичук буде відстоювати своє звання у поєдинку з першим номером рейтингу і переможницею Гран-прі ФІДЕ Гоу Іфань з Китаю.