Визначилися півфіналісти кубку України з футболу

Копирайт изображения AFP Image caption Польський "динамівець" Лукаш Теодорчик знову забив

У середу відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу кубку України з футболу.

За їх результатами боротьбу за трофей у півфіналі продовжать донецькі клуби "Шахтар" та "Олімпік", а також київське "Динамо" та дніпропетровське "Дніпро".

Перемога та Ліга Європи для дебютанта

У першій грі дня "Олімпік" на умовно домашньому київському стадіоні імені Баннікова приймав полтавську "Ворсклу".

У Полтаві гра закінчилася нульовою нічиєю, тож у цій парі існувала найбільша інтрига щодо півфіналіста.

Однак для перемоги донеччанам вистачило одного голу, який провів Олександр Ситник на 57-й хвилині.

Таким чином "Олімпік", який у цьому сезоні дебютував у прем'єр-лізі, дістався півфіналу кубку.

Завдяки тому, що інші учасники турніру - "Динамо", "Шахтар" та "Дніпро" - вже майже стовідсотково гарантували собі місця в єврокубках у чемпіонаті, "Олімпік" фактично здобув право зіграти у Лізі Європи через кубкову квоту.

Легка перемога "Динамо"

Лідер чемпіонату київське "Динамо" у першому матчі "на виїзді" перемогло "Зорю" 2:1 і тим самим у значній мірі забезпечили собі спокійну гру-відповідь.

Перед продовженням прем'єр-ліги тренер "динамівців" Сергій Ребров виставив напів-основний склад (наприклад, за киян дебютував 18-річний Богдан Михайличенко).

"Динамо" змогло вирішити результат протистояння ще у першому таймі. Спочатку на 32-й хвилині відзначився Юнес Беланда.

А за десять хвилин свій черговий гол забив польський нападник киян Лукаш Теодорчик.

У підсумку "Динамо" впевнено перемогло "Зорю" 2:0.

"Шахтар" знову обіграв "Металіст"

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Через фінансові проблеми харківський "Металіст" втратив більшість своїх провідних футболістів.

Однак й з молодими виконавцями харків'яни змогли нещодавно відібрати очки у "Шахтаря" - нічия 2:2, здобута на останніх хвилинах, стала справжньою сенсацією української ліги на початку березня.

Щоправда, у кубку повторити успіх "Металісту" було фактично нереально - перший матч він програв з рахунком 0:2.

Харківська команда покладалася на самовіддачу своїх молодих гравців, тоді як "Шахтар" виставив свій основний склад.

І хоча молодь змогла протриматися без пропущених м'ячів перший тайм, вищий клас донеччан все ж дався взнаки.

На 49-й хвилині бразильський нападник "Шахтаря" вивів свою команду вперед, після чого чемпіон впевнено довів гру до перемоги.

"Дніпро" проходить "Чорноморець"

"Дніпро" в першому матчі чвертьфінального протистояння перемогло одеситів з рахунком 4:0, тож особливої інтриги у грі відповіді не було.

Дніпропетровці без особливих проблем здобули мінімальну перемогу завдяки голу півзахисника Євгена Шахова на 28-й хвилині.

Втім, зовсім легкою перемога для "Дніпра" не стала, про що свідчать одразу два вилучення у їх складі. Спочатку пряму червону картку отримав Дмитро Чигринський, а вже за чотири хвилини поле залишив молодийи півзахисник Олександр Васильєв.

Однак навряд чи обидві втрати стануть критичними для дніпропетровців у півфіналі - замінити їх є кому.