УЄФА відкрив провадження проти Російського футбольного союзу

Копирайт изображения PA Image caption Після матчу на трибунах сталася бійка, розпочали яку, за словами очевидців, російські уболівальники

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне провадження проти Російського футбольного союзу через сутички після матчу між Англією та Росією у Марселі, де в суботу відбувся матч чемпіонату Європи, який завершився із рахунком 1:1.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, російським уболівальникам висувають такі звинувачення: масова бійка, расистська поведінка, кидання файєрів.

Європейський футбольний регуляторний орган також заявив, що не ухвалював жодних рішень щодо Футбольної асоціації Англії.

Рішення щодо санкцій будуть ухвалюватися на дисциплінарній зустрічі у вівторок.

Неправильна поведінка

Копирайт изображения EPA Image caption Уболівальники збірної Англії намагалися втекти з трибун

Після матчу кілька десятків російський уболівальників прорвалися на трибуни англійських фанатів, і спробували зірвати англійські прапори. Вони також закидали сторонніми предметами. Очевидці також повідомляють, що на трибунах було запалено файєр.

Бійку було зупинено тільки після втручання стюардів, які працювали на матчі.

Російський міністр спорту Віталій Мутко відзначив, що трибуни англійських і російських уболівальників не були розділені спеціальною буферною зоною.

"Штраф нам буде від УЄФА, я так розумію. Неправильно себе поводили. Зараз подивимося, чи була це група (уболівальників), які наші, чи просто за квитками туди пройшли. Що поробиш? Догляд речей та інше трохи не того рівня, як ми робимо. Потоки треба розділяти, багато нюансів", - цитує російського міністра РІА "Новости".

Перед матчем Росія-Англія також відбулися сутички, у яких постраждали принаймні 30 людей, двоє з яких отримали серйозні травми.

Впродовж останніх двох днів французькій поліції довелося не менше трьох разів застосовувати сльозогінний газ, аби приборкати фанатів.