Євро-2016: Росія грає з Уельсом, Англія – зі Словаччиною

Копирайт изображения Reuters Image caption Аби пройти далі, англійцям достатньо не програти збірній Словаччини

У понеділок увечері в заключному турі групового турніру першості Європи з футболу грають між собою команди Англії та Словаччини, а також Росії та Уельсу.

Жодна з цих збірних не втратила шанси на вихід до плей-оф Євро-2016.

У разі перемоги над словаками англійці посядуть перше місце у групі. Нічия означатиме, що вони точно виходять до плей-оф, однак, можливо, з другої позиції – першу сходинку у разі виграшу посядуть валійці. Натомість поразка у цій грі за несприятливих обставин може вивести англійців на третє місце, яке зовсім не гарантуватиме їм продовження участі у Євро.

Копирайт изображения Getty Image caption Для Гарета Бейла та збірної Уельсу поєдинок проти росіян стане вирішальним

Словакам продовження боротьби гарантує тільки виграш у англійців. Нічия – в залежності від результату паралельного матчу – означатиме другу або третю сходинку в турнірній таблиці. Поразка залишає словаків на третьому місці з не гарантованим виходом з групи.

Схожа ситуація в Уельсу. Вони точно проходять до плей-оф, якщо виграють у росіян. Якщо словаки не виграють у англійців, то для виходу з групи валійцям достатньо і нічиєї з командою Леоніда Слуцького. Натомість поразка може мати наслідком навіть останнє місце і прощання з Євро.

Росіянам для продовження участі у Євро потрібно тільки перемагати. Але навіть виграш у валійців за несприятливого результату паралельного матчу означатиме для них третє місце і, знову ж таки, непевність щодо своєї подальшої долі аж до закінчення групового турніру.

Копирайт изображения Reuters Image caption Будь-який результат крім перемоги відправляє хлопців Леоніда Слуцького додому

Будь-який інший результат крім перемоги відправляє збірну команду Росії додому.

Початок понеділкових матчів – о 22:00 за київським часом.

Гру збірних Англії та Словаччини в Україні транслює телеканал "Футбол 1", матч між Росією та Уельсом показують на каналі "Україна".