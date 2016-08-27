Паралімпійці України готуються до рекордів у Ріо

Image caption Україна проводжає своїх паралімпійців до Ріо

У Києві на Майдані Незалежності відбулася офіційна церемонія проводів українських паралімпійців на Паралімпіаду-2016, яка розпочинається 7 вересня.

На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро Україна буде представлена найбільшим складом за історію Ігор: 172 спортсмени.

Image caption А перед церемонією паралімпійцям довелося трохи зачекати...

Українські паралімпійці візьмуть участь у 15 видах спорту: веслування академічне, волейбол сидячи, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, паверліфтинг, плаванні, стрільба кульова, стрільба з лука, фехтування на візках, футбол серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, велоспорт (трек, шосе), параканое, голбол і паратриатлон.

Image caption Ще перед початком урочистої церемонії на Майдані зібралося багато людей з особливим потребами

Спортсмени, які представлятимуть паралімпійську збірну України в Ріо, є вихідцями з 21 області.

В складі паралімпійської збірної 79 жінок, 93 чоловіки.

Image caption Мер Києва на церемонії пообіцяв, що в столиці поліпшать інфраструктура для людей з особливими потребами

Image caption Для церемонії проводів спеціально обладнали сцену на Майдані

Image caption В Ріо паралімпійська збірна України налічуватиме 172 спортсменів

З Лондона паралімпійці привезли 84 медалі, з них - 32 золоті.

Урочисті проводи паралімпійців транслює державне телебачення України.

Уряд запросив на цей захід усіх охочих, однак, за словами кореспондента ВВС Україна на Майдані Незалежності, центр Києва не має ефективної інфраструктури, розрахованої на людей з особливими потребами.

У заході в центрі Києва беруть участь міністр молоді і спорту Ігор Жданов, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, зірки українського мистецтва, спортивна громадськість і люди з інвалідністю з усіх регіонів України, зокрема воїни АТО, які отримали травми та інвалідність у боях на сході України.

Голова комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний звернувся до паралімпійців такими словами: "За вас будуть вболівати і на сході і на заході, бо спорт - це об'єднавча сила, тут немає партій".

"Дякую вам за те, що, незважаючи на всі перепони життя, ви йдете вперед. Ми будемо тримати кулаки за вас", - сказав паралімпійцям мер Києва Віталій Кличко.

За словами нашого кореспондента, на Майдані зібралося кілька тисяч людей.

Російська паралімпійська збірна в повному складі була відсторонена від участі в цьогорічній Паралімпіаді внаслідок допінгового скандалу.