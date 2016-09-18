Україна завершила Паралімпіаду на третьому місці

Копирайт изображения Getty Image caption Футбольна збірна України - чемпіони Ріо

Українська збірна здобула 117 медалей на XV Паралімпійських літніх іграх у Ріо.

41 золотих нагороди, 37 срібних та 39 бронзових - цей результат вивів українських атлетів на третє місце у загальному заліку.

Попереду - Велика Британія, у якої 147 медалей, і Китай із 239 нагородами.

Українській збірній вдалося обійти США, у яких 115 медалей, та Австралію із 81 відзнакою.

У Національному комітеті спорту інвалідів України повідомили, що в останній день змагань українська збірна виборола 11 нагород - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі.

"Відтак, паралімпійці України підвели фінальну риску змагань у Ріо", - ідеться у повідомленні на Facebook.

Копирайт изображения Getty Image caption Тарас Дутко - триразовий чемпіон і дворазовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор - нестиме прапор України на церемонії закриття

Копирайт изображения 2014.paralympic.org.ua Image caption Українські паралімпійці обійшли американських

Раніше у неділю стало відомо, що український прапор під час закриття Паралімпіади-2016 у Ріо нестиме футболіст Тарас Дутко.

"Учасник 5-ти Параолімпіад, багаторазовий чемпіон світу, Європи та Паралімпійських ігор, чемпіон XV Паралімпіади футболіст", - описав його у себе на Facebook уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.

Чоловіча футбольна збірна України стала чемпіоном Паралімпіади в Ріо, перемігши збірну Ірану.

Церемонію закриття Ігор транслюватимуть вночі проти 19 вересня, починаючи з 2:00 за Києвом, із повтором уранці 19 вересня - о 9:00.