Бій-реванш Кличко-Ф'юрі знову перенесли

Копирайт изображения Getty Image caption Повторний бій Тайсон Ф'юрі - Володимир Кличко, у якому українець сподівається повернути втрачені титули, переноситься вже вдруге

Команда британського боксера Тайсона Ф'юрі повідомила про те, що бій-реванш з українцем Володимиром Кличком знову переноситься - через проблеми британця зі здоров'ям. Тайсон Ф'юрі вже друге скасовує повторну зустріч у ринзі з Кличком.

Промоутери не розкривають деталей, однак зазначають, що "стан [Ф'юрі] занадто серйозний, щоб дозволити йому брати участь у бою".

Копирайт изображения Getty Image caption Повідомляється про медичні проблеми британського боксера, але які саме - не вказується

Перший бій-реванш мав відбутися 9 липня у Манчестері, однак він був відкладений у червні після того, як британський боксер ушкодив щиколотку.

Тож бій, на кону якого стояли чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO, перенесли на 29 жовтня.

"Тайсон негайно почне проходити лікування, яке він потребує для повного одужання", - йдеться у повідомленні команди британця, опублікованому на сайті Hennessey Sports.

"Ми і Тайсон хочемо висловити наші найщиріші вибачення всім, хто переймався подією, та всім фанатам боксу, які чекали на реванш. Тайсон, зрозуміло, повністю спустошений через таку ситуацію", - додають автори прес-релізу й просять до наступних повідомлень дати спокій боксеру та його родині.

Копирайт изображения Reuters Image caption Друга зустріч в ринзі між британцем та українцем - одна з найочікуваніших подій у світовому боксі

Оглядач BBC Sport Бен Дірс зазначає, що така заява мало кого здивувала серед експертів у боксі: "Минулого тижня Ф'юрі так і не з'явився на прес-конференції у Лондоні, на якій Кличко сказав, що підозрює, ніби реванш може не відбутися зовсім".

Сам Тайсон Ф'юрі пояснив свою відсутність тим, що по дорозі в Лондон у нього зламалася машина.

"Ходять чутки, що він не тренувався й існує реальна можливість, що його позбавлять світових титулів, адже він не захищав їх після перемоги над Кличком минулого листопада".

А українські спортивні журналісти припускали, що перенесеннями дати бою британець намагається зірвати підготовчий процес українського екс-чемпіона.

Копирайт изображения AP Image caption З листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі жодного разу не захищав свій титул

Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка 28 листопада минулого року й став чемпіоном світу у суперважкій категорії.

Пізніше українець заявив, що скористається своїм правом на бій-реванш.

Влітку британський антидопінговий комітет UKAD заявив, що перевірить Тайсона Ф'юрі на вживання допінгу. Сам британець пообіцяв звернутися до суду через такі підозри.