Сем Еллардайс пішов з посади тренера збірної Англії

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Головний тренер збірної Англії з футболу Сем Еллардайс покинув свою посаду - через два місяці після призначення.

Він пішов з посади за взаємною згодою із Футбольною асоціацією Англії (FA).

За час його керівництва команда зіграла лише один матч.

Раніше стало відомо, що FA почала розслідування відносно Еллардайса за підозрою в корупції.

Як йдеться в офіційній заяві асоціації, дії Еллардайса "були неприйнятними" для людини, яка очолює збірну.

Керувати командою Англії з футболу протягом найближчих чотирьох матчів буде Гарет Саутгейт: під час ігор з Мальтою, Словенією, Шотландією та Іспанією.

61-річний Еллардайс очолив збірну в липні. Його контракт був укладений до 2018 року.

Скандал спалахнув після того, як газета Telegraph опублікувала відео, де Еллардайс розмовляє з журналістами, які представилися йому бізнесменами. На зустрічі він заявив, що немає особливої проблеми в тому, щоб обходити законодавчі обмеження на трансфер гравців. За його словами, він знає агентів, які постійно це робили.

На відео він також обговорює отримання 400 тисяч фунтів (519 тисяч доларів) за те, що може стати ключовим спікером на заходах і вестиме переговори з інвесторами.

Репортери стверджували, що запис зробили у серпні.

У заяві Футбольної асоціації Англії йдеться, що Еллардайс усвідомив свою помилку і вибачився.