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Професор Луцюк про Рафаеля Лемкіна

  • 27 листопада 2009

Про постать Рафаеля Лемкіна, якого називають батьком конвенції ООН з геноциду, в інтерв'ю Бі-Бі-Сі розповів професор з Канади Любомир Луцюк.