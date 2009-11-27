Про постать Рафаеля Лемкіна, якого називають батьком конвенції ООН з геноциду, в інтерв'ю Бі-Бі-Сі розповів професор з Канади Любомир Луцюк.
Професор Луцюк про Рафаеля Лемкіна
- 27 листопада 2009
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