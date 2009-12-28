БЮТ судитиметься з Ющенком

Депутати БЮТ позиватимуться через суд до Ющенка Депутати парламенту від фракції блоку Юлії Тимошенко Олег Ляшко та Андрій Портнов обіцяють звернутися до суду із скаргою проти президента Віктора Ющенка. Депутати вимагають від президента спростувати заяви про ніби-то судимості та фігурування у кримінальних справах у минулому. Віктор Ющенко протягом тривалого часу заявляє про те, що в українському парламенті перебуває кілька десятків депутатів, які раніше мали проблеми із законом, а деякі з них – і судимості. Кажучи про це, він закликав змінити систему виборів українського парламенту і запровадити відкриті списки, аби виборець знав, за кого конкретно він голосує, а не підтримував партійний список загалом. Є рішення Європейського суду. Я виграв у держави Україна, мені сплатили 5 тисяч євро за завдану моральну шкоду. У мене є документи, що усі ці питання змнімають. Це були кримінальні справи, сфальсифіковані при Кучмі» Олег Ляшко Цієї теми президент торкнувся і у минулі вихідні, перебувачи у Хмельницькій області.Віктор Ющенко заявив, що депутат парламенту відБЮТ Олег Ляшко – тричі судимий. Окрім того, як твердить президент, «фігурантами кримінальних справ, у тому числі як підозрювані, були свого часу депутати блоку Андрій Портном та Андрій Кожемякін». Андрій Портнов на це заявив, що ніколи не був обвинувачуваним в жодній кримінальній справі і через суд домагатиметься спростування цих звинувачень. Депутат також порадив Вікторові Ющенку звернутися невідкладно про правоохоронних органів у випадку, якщо він справді володіє інформацією про якісь злочини депутатів від БЮТ. А Олег Ляшко, також пообіцявши звернутися до суду, назвав "абсолютною брехнею» заяви про те, що він – тричі засуджений", - сказав Олег Ляшко.

«Є рішення Європейського суду. Я виграв у держави Україна, мені сплатили 5 тисяч євро за завдану моральну шкоду. У мене є документи, що усі ці питання знімають. Це були кримінальні справи, сфальсифіковані при Кучмі», - сказав Олег Ляшко.