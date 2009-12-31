Новорічні вітання лідерів України

Президент Ющенко привітав українців з Новим 2010 роком та Різдвом Христовим.

Звертаючись до громадян, Віктор Ющенко зазначив, що країна прожила непростий, але багатий на здобутки й події рік, додавши, що маємо бути певними, що будь-які труднощі є плинними. “Ми - сильний, талановитий і працьовитий народ, який, об'єднавшись навколо єдиних національних і суспільних цінностей, збудує могутню та процвітаючу Україну”, - зазначив Президент.

“Нехай рік наступний буде щасливим і успішним для кожного з нас і для всієї країни. Я хочу побажати, щоб це був рік перемог України як сучасної демократичної та європейської держави, рік економічного відновлення, стабільності, національної згоди і єдності”.

“Нехай ці світлі свята сповнять наші серця радістю й новою надією, принесуть у кожну родину мир і злагоду, добробут і затишок. Зичу всім Божого благословення, міцного здоров'я, щастя, оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань”, - побажав Віктор Ющенко українцям.

Тимошенко: Рік, що минає, був для України найскладнішим

Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала українців з Новим роком і подякувала їм за спільну роботу, «за розуміння і мужність».

Як повідомляється на її офіційному сайті, Юлія Тимошенко наголосила: "Рік, що минає, був для України найскладнішим за всі часи незалежності тільки тому, що світ нав’язав нам кризу. Кожна людина, кожне підприємство та й уряд важко переживали цей світовий стрес. Але ми разом з вами вистояли, ми не зламалися під ударами кризи”.

Тож прем’єр подякувала усім за спільну роботу, розуміння та мужність. “Я пишаюся вами і зроблю все для того, щоб жити вам стало краще і спокійніше”, - йдеться у вітанні.

Юлія Тимошенко зазначила, що у 2009 році уряд вчасно виплатив усі пенсії та заробітні плати, не допустив дефолту України, також було націоналізовано приватні банки-банкрути, а громадянам повернуто депозити.

Крім того, підкреслила прем’єр, вдалося підготуватися до Євро-2012, побудувати найбільшу у Європі Дністровську гідроакумулюючу електростанцію, яка удвічі більша за ДніпроГЕС, витягнути з десятилітнього банкрутства авіабудівну галузь та випустити в небо новий літак Ан-148.

“Наша свята земля об‘єднує всіх нас, і нам під силу зсунути гори, тільки б трішки миру та спокою. І він прийде. Тому я ні на мить не сумніваюся в тому, що вже дуже скоро Україна стане лідером і окрасою Європи”, - упевнена кандидат у президенти Юлія Тимошенко.

Литвин: Життя знову і вкотре спробує випробувати нас

Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний, що від результатів президентських виборів, «без перебільшення, залежить доля нашої Батьківщини».

Про це йдеться у вітанні Володимира Литвина з Новим роком і Різдвом Христовим.

Як зауважив кандидат у президенти Володимир Литвин, 2010 рік розпочинається «надзвичайно важливою - визначальною - подією у суспільно-політичному житті України. Від того, яким буде її завершення, як закінчаться ці президентські перегони, що вже вдосталь перенаситили загальну атмосферу хвилюваннями і тривогами, без перебільшення, залежить доля нашої Батьківщини. Життя знову і вкотре спробує випробувати нас, перевірити на міць державницьку спроможність України, громадянську потугу нації».

Кандидат у президенти закликав співгромадян «сповна перейнятися цим спільним прагненням, згуртуватися навколо єдиної святої ідеї, скерувати свою енергію, волю, свідомість, творчі помисли, зусилля й устремління на досягнення омріяної мети - справдження демократичної, процвітаючої, заможної і могутньої України. Це наша історична повинність, заповідана поколіннями славних попередників, наш священний обов'язок перед дітьми і внуками. То ж нехай усвідомлена готовність до діяння, рішуче налаштування до творчості підсилиться святковим піднесенням, примножиться щирістю відчуттів, наснажиться гарячим переконанням у неодмінність щасливого здійснення всіх планів, задумів, сподівань».

Янукович: ми всі будемо жити краще

Лідер парламентської опозиції та кандидат у президенти України оприлюднив вітання на своєму особистому вебсайті: :Новий рік і Різдво Христове знову приходять в наш дім. З добром, з надією, з вірою у те, що ми всі будемо жити краще.

Віктор Янукович висловлює сподівання, що "ми зможемо подолати труднощі, ми зуміємо бути щасливими і радісними. Будуть рости здоровими наші діти, буде спокій і достаток у кожній родині. Злагода, мир і добробут знову запанують у нашій державі".

"Привітаймо у ці хвилини одне одного з Новим 2010-тим роком. Вірю, разом з ним прийде в наш спільний Дім нова радість і нове щастя. З Новим роком і з Різдвом Христовим, дорогі мої співвітчизники! Щастя, здоров’я, многая і благая літа"!